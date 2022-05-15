Kılıçdaroğlu: Özgür Doğduk, Özgür Öleceğiz Bu Vatanda. Bunu Kafana Sok Akp. Geceye 'Dar Hejiroke' İyi Gider - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Aynur Doğan'ın Derince konserinin AKP'li Derince Belediyesi tarafından iptal edilmesi üzerine, "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye 'Dar Hejiroke' iyi gider" dedi.

Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs'ta vereceği konser, AKP'nin yönetimde olduğu Derince Belediyesi tarafından iptal edildi. Derince Belediyesi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun, yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan'ın Derince konserinin AKP'li belediye tarafından iptal edilmesini sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Aynur Doğan'ın 'Dar Hejiroke' isimli şarkısının internet uzantısına da yer verdiği paylaşımında şunları kaydetti:

"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye 'Dar Hejiroke' iyi gider."