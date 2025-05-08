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Kılıçdaroğlu, Oy İddialarında 'Mağdur' Olarak İfade Vermeyecek

Kılıçdaroğlu, Oy İddialarında 'Mağdur' Olarak İfade Vermeyecek
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisiyle ilgili oy verme iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 'mağdur' olarak ifadesini vermeyeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Yedinci CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada "mağdur" sıfatıyla da ifade vermeyecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı soruşturma için daha önce "tanık" olarak ifadeye çağrılan ancak ifade vermeyeceğini avukatı aracılığıyla ileten Kılıçdaroğlu'na, bu kez "mağdur" olarak ifadesinin alınması için çağrı kağıdı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu savcılığa, "mağdur" olarak da ifade vermeyeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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