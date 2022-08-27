Kılıçdaroğlu: "Örgütümüz Suç Duyurusunda Bulunacak. Vatan Kurtaran Savcı ve Hakim, Haydi Göreyim Sizi; Hem Konser Falan Değil, Konu Spk"
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK...” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK..." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; "konu SPK" diyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
"Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hakim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK... Gençler sakın birbirinize düşmeyin! Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar."