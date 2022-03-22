Kılıçdaroğlu: Orantısız güç kullanıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Furkan Vakfı'nı sever sevmezsiniz. Orantısız güç kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar böyle ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, gösteri yapmanın, hak aramanın her demokraside olması gereken temel kurallardan birisi olduğunu söyledi. Anayasa'nın 34'üncü maddesinde 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' ifadesinin yer aldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Furkan Vakfı'nı seversiniz sevmezsiniz. Orantısız güç kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar böyle ağır bir zulümle karşıya kaldılar. Buradan onlara da söz veriyorum; iktidarımızda göreceksiniz, herkesin düşüncesine, inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Herkes yasal ölçülerde gösterisini yapacaktır" dedi.

Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Fransa'da "Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız. Hep beraber kavga ederiz, bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" dediğini belirterek, "Bürokrasinin bu kadar aşağılandığı bir dönem görmedim. Benim merak ettiğim Bahçeli ne diyor buna, bürokrasi bu kadar ağır şekilde eleştirilirken. Yarın Nebati 'Engel çıkarırsa Bahçeli'yi de alaşağı edeceğiz' diyecek. Yabancı ona rağmen niye gelmiyor; 'sizin ülkenizde can ve mal güvenliği yok' diyor" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendilerini eleştirmesiyle ilgili "'Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz' demiş. Tek bir sorum olacak; sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel