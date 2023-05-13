Kılıçdaroğlu: "Önümüzde İki Türkiye Var. Aç Gözlülerin Türkiye'si mi Yoksa Hakkın, Hukukun Müreffeh Türkiye'si mi Değişim Sizin Elinizde"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT’de yayınlanan propaganda konuşmasında, “Sevgili halkım, önümüzde tarihi bir seçim var. Sandığa giderken şunu iyi düşünün: Önümüzde iki Türkiye var. Aç gözlülerin, 3-5 maaşlıların, yandaşlarını kayıranların, adaletsizliğin ve halkı fakirliğe sürükleyenlerin Türkiye’si mi? Yoksa aklın, demokrasinin, hakkın, hukukun müreffeh Türkiye’si mi? Değişim sizin elinizde” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT'de yayınlanan propaganda konuşmasında, "Sevgili halkım, önümüzde tarihi bir seçim var. Sandığa giderken şunu iyi düşünün: Önümüzde iki Türkiye var. Aç gözlülerin, 3-5 maaşlıların, yandaşlarını kayıranların, adaletsizliğin ve halkı fakirliğe sürükleyenlerin Türkiye'si mi? Yoksa aklın, demokrasinin, hakkın, hukukun müreffeh Türkiye'si mi? Değişim sizin elinizde" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT'deki propaganda konuşmasında, şunları söyledi:

"Sevgili halkım, benim tek gayem var. Onarıcı, telefi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapmak. Geleceğin yeni nesil liderlerine ortam hazırlamak. Ben bunun için Millet İttifakı'nın adayı seçildim. Ben ün peşinde değilim. Kişisel güç peşinde değilim. Ülkemizi rayına oturtacağım. Sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım.

"ÖNCE EKONOMİYİ DÜZELTECEĞİZ"

Millet iktidarında önce ekonomiyi düzelteceğiz. Toplumu güçlendireceğiz. Devleti toparlayacağız. Türk-Kürt, Sünni-Alevi, inançlı-inançsız… Herkes insanca yaşamayı hak ediyor. İnsanların yaşam sevincini geri vereceğiz. Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz. Temiz yatırım çekeceğiz. Enflasyonu düşüreceğiz. Halkımızın sürüklendiği bu fakirleşmeye son vereceğiz. Kurumlarımızı akılla, bilimle, erdemle, liyakatle yöneteceğiz.

Tüm depremzedelere söz verdim. Depremzedelerimizin evlerini, işyerlerini inşa edeceğiz. Tek kuruş almayacağız. Türkiye'de depreme dirençli, iklime dirençli kentler inşa edeceğiz.

"EV KADINLARINI SOSYAL GÜVENCE ALTINA ALACAĞIZ"

Ev kadınlarını sosyal güvence altına alacağız. Emeklilik hakkı vereceğiz. Kadına şiddette sıfır tolerans göstereceğiz. Aile destekleri sigortası ile tüm sosyal yardımları tek çatıda toplayacağız. Hiçbir ailenin geliri asgari altında olmayacak. Bu destek mutlaka ama mutlaka kadının banka hesabına yatırılacak. Eğer kadın isterse, adına bir altın hesabı açılacak. Aile destekleri sigortasında doğan bu hakkı altın hesabına nakit para yerine altın olarak yatırılacak. Böylece hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilmeyecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

"BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Sevgili halkım: Gençler dersleri ile, arkadaşları ile, hayalleri ile ilgilenmeleri gereken yaşta ekonomik kriz ve gelecek endişesi cebelleşiyorlar. Bu tarihi seçimde, gençlerin rolü büyük olacak. Değişimin gücü gençlerin elinde. Onlara söz veriyorum. Bu sistemi değiştireceğiz. Adaleti getireceğiz. Fikir özgürlüğünü sağlayacağız. Hak ettikleri yaşama kavuşmaları için bu ekonomiyi düzelteceğiz. Yapacak çok işimiz var. Bu ülkeyi elbirliği ile ayağa kaldıracağız. Gençlere ihtiyacımız var.

"İKİ TÜRKİYE VAR"

Devletin kaynaklarına çöreklenmiş çetelerin halkımızdan 20 senede çaldığı para 418 milyar dolar. Çok büyük para. Bu para millet için kullanılmış olsaydı, Türkiye'deki 400 bini aşan riskli bina dönüştürülebilirdi. Bu parayı çetelerden tahsil edeceğim. Son nefesime kadar o paranın halkımıza geri verilmesi için mücadele edeceğim. O para halkın cebine girecek. Hak ettiğimiz hayatı inşa edeceğiz. Herkesin onurlu yaşam hakkını koruyacağız. Kaybolan neşemizi kazanacağız. Sevgili halkım önümüzde tarihi bir seçim var. Sandığa giderken şunu iyi düşünün, önümüzde iki Türkiye var. Aç gözlülerin, 3-5 maaşlıların, yandaşlarını kayıranların, adaletsizliğin ve halkı fakirliğe sürükleyenlerin Türkiye'si mi? Yoksa aklın, demokrasinin, hakkın, hukukun müreffeh Türkiye'si mi? Değişim sizin elinizde.

"BU GÜZEL ÜLKEYE BAHARLAR GELECEK"

Hak ettiğiniz Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında inşa etmek sizin elinizde. Her bir vatandaşın çalışarak, onuru ile haysiyeti ile yaşayabileceği bir ülke. Hak ettiğimiz gelecektir. Hak ettiğimiz düzen herkes için fırsat, refah ve iş üreten bir Türkiye'dir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir eden bir ülke değil. Bu değişim yakın. Emin olun bu güzel ülkeye baharlar gelecek."