Kılıçdaroğlu: Öğretmenlerin Yerde Sürüklenmeleri Hiç Kimsenin Kabul Edemeyeceği Bir Tablodur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da Atakum Belediyesi tarafından hizmete açılan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından, "Zaman zaman hepimizi rahatsız eden görüntüler var. Örneğin dün öğretmenlerin yerde sürüklenmeleri, asla hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir tablodur. Öğretmenlerin başımızın üstünde yeri vardır. Eğitim konusu oldukça sorunlu, öğretmenlerin ciddi sorunları var. Bu sorunları çözmek için de hepimizin çaba harcaması lazım ve öğretmenlerin taleplerini dikkatle dinlemek gerekiyor. Çünkü sorunu olmayan bir öğretmen, çocuklarımıza doğru dürüst bir eğitim verebilir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün haftalık grup toplantısı için geldiği Samsun'da, Atakum Belediyesi tarafından hizmete açılan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, burada, merkezin çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Kılıçdaroğlu, yaptığı incelemelerin ardından, merkezin önünde kendisini bekleyen yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"TOPLUMA GÜVEN VERMEK ZORUNDAYIZ. ONLARA VERECEĞİMİZ GÜVEN, DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİMİZ YOLUNDA OLMALI"

"Bugün Samsun'daydık, Vezirköprü'deydik, Bafra'daydık. Yani oyumuzun düşük olduğu yerlere gittim, oradaki vatandaşlarım ile konuştum. Onlarla sohbet ettik. Çeltik tarlasına gittim, çeltik üreticilerinin sorunları ile ilgilendim. Şundan emin olmanızı isterim; eğer her birimiz sorumluluk hissedip çalışabilirsek, Türkiye'nin geleceği konusunda hepimizin endişeleri var ve bu endişeleri giderme konusunda çalışması gerekenler bizleriz, yani CHP'liler. Topluma güven vermek zorundayız. Onlara vereceğimiz güven, daha güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğimiz yolunda olmalı. Gerçekten de Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle dayanışma ile çözülebilir. Türkiye, düşündüğünüzden çok daha güzel ve zengin bir ülke. Bu zenginliği hayata geçirmeliyiz.

" ÖĞRETMENLERİN YERDE SÜRÜKLENMELERİ, HİÇ KİMSENİN KABUL EDEMEYECEĞİ BİR TABLODUR"

Her evde huzur, her evde bereket olmalı ve her insan bu ülkenin caddesinde, sokağında özgürce gezebilmeli. Zaman zaman hepimizi rahatsız eden görüntüler var. Örneğin dün öğretmenlerin yerde sürüklenmeleri, asla hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir tablodur. Öğretmenlerin başımızın üstünde yeri vardır. Eğitim konusu oldukça sorunlu, öğretmenlerin ciddi sorunları var. Bu sorunları çözmek için de hepimizin çaba harcaması lazım ve öğretmenlerin taleplerini dikkatle dinlemek gerekiyor. Çünkü sorunu olmayan bir öğretmen, çocuklarımıza doğru dürüst bir eğitim verebilir. Aksi halde öğretmenler, sorunları karşı karşıya kalırsa görevini sağlıklı yerine getiremez. O nedenle öğretmenlere, en küçüğünden üniversitedeki hocasına kadar hepsine büyük saygılarımız var, hepsini kucaklıyoruz. Onlar hiç meraklanmasınlar, sorunları çözeceğiz.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NİN 13. CUMHURBAŞKANI, MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR"

Çiftçimizin sorunları var, esnafın sorunları var. Gencecik, fidan gibi, üniversiteyi bitirmiş öğrencilerimizin, genlerimizin sorunları var. Dediğim gibi, sorunlar yumağı ile Türkiye karşı karşıya ama bu sorunlar yumağından Türkiye'yi çıkarmak mümkün. 6 lider bir aradayız, beraber hareket ediyoruz. Hiç endişe etmeyin; rahatlıkla size şunu söyleyebilirim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacaktır, hepinize teşekkür ederim."