Kılıçdaroğlu: "O Şenliğe Katılıp İzmir Marşı'nı Okuyan Bütün Gençlerimizin Tek Tek Alınlarından Öpüyorum. İyi Ki Varsınız" - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliği'nde binlerce öğrencinin İzmir Marşı'nı söylemesi ile ilgili, "O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımına "O şenliğe katılıp İzmir Marşı'nı okuyan bütün gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. İyi ki varsınız" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında; Erciyes Üniversitesi Bahar Şenliği'nde gençlerin İzmir Marşı'nı okudukları anlara da yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoda yer alan, grup toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Erciyes Üniversitesi'nin bahar şenliği vardı. Güzel bir görsel şölen vardı. İzlerken gözüm yaşardı. O evlatlarımızın bu ülkeye umudu nasıl büyüttüklerini gösterdi bize. O şenliğe katılıp, İzmir Marşı'nı okuyan bütün gençlerin tek tek alınlarından öpüyorum. Siz iyi ki varsınız. Biz onların her türlü hakkını ve hukukunu koruyacağız. O gençlere yine sesleniyorum. Bizim iktidarımızda rahatlıkla bizi eleştirebileceksiniz. Sabahın altısında kapınız asla çalınmayacak, düşüncelerini, her gencimiz özgürce ifade edecek. Bunun da sizlere, sözünü veriyorum."

ANKA / Güncel