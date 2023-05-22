Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Adalet Partisi'nden destek açıklamasıCHP Genel Başkanı ve Millet İttfika'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Adalet Partisi'nden destek açıklaması

CHP Genel Başkanı ve Millet İttfika'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti. Toplantı sonrası açıklama yapan Öz, cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

Demokrasinin devam etmesi için de kararlarını verdiklerini açıklayan Öz, "Adalet Partisi olarak Genel İdare kurulumuzu topladık. Bu toplantıda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek kararı çıktı. Bu karar oy birliğiyle çıkmıştır. Dolayısıyla şimdi geldik maçın ikinci yarısına. Bu ikinci yarısında birlik beraberlik içerisinde yürüyeceğiz. Değerli arkadaşlarım; bizler Atatürkçü, Türk milliyetçisi, cumhuriyetin kazanımına sahip çıkan müdafaayı hukuk hareketeyiz" diye konuştu.

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