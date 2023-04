Kılıçdaroğlu'nun Seçim Kampanyasına Destek Olmak İçin Bağış Kampanyası Başlatıldı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen yurttaşlar için TL, dolar ve euro bağış yapılabilecek beş ayrı banka hesabı açıldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca sadece Türk vatandaşı olan gerçek kişiler 55 bin 598 TL'ye kadar bağışta bulunabiliyor. Bankalar bağışlar üzerinden masraf almayacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için üç ayrı bankada açılan hesaplar bugün kamuoyuna duyuruldu.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için YSK kararı uyarınca; bağış yapmak isteyen yurttaşlar 7 bin TL'ye kadar makbuz karşılığında elden de bağış yapabilecek. Yurttaşlar, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını duyurulan banka hesap numaralarına yatırabilecek. İsteyen her Türk vatandaşı 20, 50 TL bile olsa miktarına bakılmaksızın, doğrudan banka hesabına da bağış yapabilecek. Yine YSK kararı uyarınca yalnızca T.C. vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için, her yurttaş en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabilecek. Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek.

Bağış kampanyasının şartları ise şu şekilde:

"Sadece T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler bağış yapabilecek.

Yurt dışından yapılacak bağışlar için de T.C. vatandaşlığı şart olacak.

Yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar, tüzel kişiler, T.C. uyrukluğunda olmayan gerçek kişiler bağış yapamayacak.

Bir kişi, her bir adaya, her bir tur için en fazla 55 bin 598 TL bağış yapabilecek. (üst sınır)

Bağış prensip itibariyle adayın banka seçim hesaplarına yapılacak. Ancak 7 bin TL'ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapmak da mümkün olacak. 7 bin TL üstü bağışlar banka hesaplarına yapılacak. İsteyen vatandaşlar 10 TL, 20 TL gibi tutarları dahi banka hesaplarına gönderebilecek.

Döviz cinsinden de bağış yapılabilecek. Ancak, bu durumda bağış üst sınırı yine 55 bin 598 TL'nin döviz karşılığı tutar olacak. Üst sınırın geçilip geçilmediğinin tespitinde bağışın yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) efektif satış kuru dikkate alınacak.

Bankalarda yurt içinde bağış tutarları üzerinden herhangi bir ad altında masraf alınmayacak."

BANKA İSİMLERİ VE AÇILAN BAĞIŞ HESAP NUMARALARI

Bağış ve yardım kampanyası için üç ayrı bankada açılan hesap numaraları şöyle:

"Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi- TR85 0006 4000 0014 2186 5360 54 (TL)

Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi- TR24 0006 4000 0024 2187 6946 48 (USD) SWIFT Kodu: ISBKTRISXXX

Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi- TR83 0006 4000 0024 2187 6946 53 (EURO) SWIFT Kodu: ISBKTRISXXX

Ziraat Bankası-Çukurambar Şubesi- TR22 0001 0019 3703 3015 3960 05 (TL)

Vakıfbank- Anafartalar Şubesi- TR77 0001 5001 5800 7320 1823 20 (TL)"