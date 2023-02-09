Kılıçdaroğlu'nun, Islahiye'de Dinlediği Arama Kurtarma Görevlisi: "Biz de Yetişemiyoruz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslahiye’de dinlediği arama kurtarma görevlisi, “Biz de artık yetişemiyoruz. Ekmek sıkıntısı çok çekiyoruz. İnsanlara yetişemiyoruz. İnsanlar gözümüzün içine bakarak ağlıyor. Dayanamıyoruz artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çocuklar açlıktan bayılmaya başladı, iki aylık çocuk biraz önce kucağımda bayıldı. Mama ihtiyacı, bez ihtiyacı, özellikle ekmeğe çok ihtiyacımız var” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İslahiye'de dinlediği arama kurtarma görevlisi, "Biz de artık yetişemiyoruz. Ekmek sıkıntısı çok çekiyoruz. İnsanlara yetişemiyoruz. İnsanlar gözümüzün içine bakarak ağlıyor. Dayanamıyoruz artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çocuklar açlıktan bayılmaya başladı, iki aylık çocuk biraz önce kucağımda bayıldı. Mama ihtiyacı, bez ihtiyacı, özellikle ekmeğe çok ihtiyacımız var" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu'na; parti yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.

Bir yurttaş, Kılıçdaroğlu'na; "Yardımlarda eksiklikler var. Koordinasyon eksikliği çok fazla. Bugün siyaset yapmanın da günü değil ama. Dayanışma içerisinde olmalıyız. Bazı durumlarda insanlar birbirini artık anlasın. Bizim bu bölgeyle ilgili televizyonlarda hiçbir şey yok. En çok zarar gören bölge bu bölge. İslahiye ve burası. Fay hattının üzerindeyiz. Eski ilçe başkanımız da göçük altında bizim" dedi.

"İSLAHİYE'NİN YARISI YIKILMIŞ VAZİYETTE. DİĞER YARISI DA EVLERİNE GİREMEYECEK ŞEKİLDE"

CHP Gaziantep Karkamış İlçe Başkanı Metin Göğebakan, Kılıçdaroğlu'na "Bölgemizin çok ciddi yardım ihtiyaçları son iki gündür karşılanıyor. Fakat yetersiz. Bizim iki ana büyük beldemiz var. Altıntütün Beldesi. Eski bir belde, mahalle oldu. Fevzipaşa Beldesi. Buralara yardımın gitmesinde sıkıntı yaşanıyor. İş makinası var fakat hiçbirisi kullanılmıyor. Atıl vaziyette bekliyor. Vatandaşlarımız perişan durumda. İnsanlarımız bir an evvel enkaz başına iş makinelerinin gelmesini bekliyor. Operatör sıkıntımız çok fazla. Şu anda 150 tane yıkılmış bina var. İslahiye'nin yarısı yıkılmış vaziyette. Diğer yarısı da evlerine giremeyecek şekilde. Bütün İslahiye sokakta" dedi.

İslahiyeli bir depremzede Kılıçdaroğlu'na, "Genel Başkanım İslahiye çok kötü durumda. Şöyle diyeyim yüzde 70-80 hasar gördü. Ölü sayısı çok fazla, şu an insanlarımız göçük altında. Çalışmalar devam ediyor ama sağ olsun Türkiye ayaklandı" diye cevap verdi.

"EKMEK SIKINTISI, YİYECEK SIKINTISI ÇOK ÇEKİYORUZ. İNSANLARA YETİŞEMİYORUZ"

Bir arama kurtarma görevlisi, "Yetişmeye çalışıyoruz ama yardımlar da yetmiyor. Çalışmalar dün gece itibarıyla başladı. Sabah biraz daha artırılarak devam etti. Buradakilerin söylediğine göre her dairede 7-8 kişi var. Biz de artık yetişemiyoruz. Ekmek sıkıntısı, yiyecek sıkıntısı çok çekiyoruz. İnsanlara yetişemiyoruz. İnsanlar gözümüzün içine bakarak ağlıyor. Dayanamıyoruz artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN BAYILMAYA BAŞLADI, İKİ AYLIK ÇOCUK BİRAZ ÖNCE KUCAĞIMDA BAYILDI"

Görevli, Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Sizden sadece yiyecek yardımını çok istiyoruz. Çocuklar açlıktan bayılmaya başladı, iki aylık çocuk biraz önce kucağımda bayıldı. Mama ihtiyacı, bez ihtiyacı, özellikle ekmeğe çok ihtiyacımız var" dedi.

"AKBEZ KASABASINDA ÇOK EVLER YIKILMIŞ. ORADA HİÇBİR EKİP YOK"

Hatay Hassa ilçesinden İslahiye'ye geldiğini söyleyen bir yurttaş da "Akbez kasabasında çok evler yıkılmış. Orada hiçbir ekip yok. Size sesimizi duyurarak oraya ekip göndermenizi istiyoruz" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yurttaşa, "Bizim ekiplerimiz orada ben göndereceğim" diye yanıt verdi.

Başka birisi ise Kılıçdaroğlu'na, "Buranın köylerinde de çok büyük problemler var. Sizden ricam biz çadır istiyoruz" dedi.