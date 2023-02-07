Kılıçdaroğlu'nun İskenderun'da Dinlediği Depremzede: 'Kimsenin Niye Umurunda Değiliz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Hatay’ın İskenderun ilçesine geldi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir yurttaş Kılıçdaroğlu’na, “Çok zor durumda bu halk. Kimsenin niye umurunda değiliz” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine geldi. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir yurttaş Kılıçdaroğlu'na, "Çok zor durumda bu halk. Kimsenin niye umurunda değiliz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Adana'nın ardından Hatay'a geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, İskenderun Belediye Binası'nda, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile bir araya geldi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sonrasında arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bir depremzede Kılıçdaroğlu'na "Perişanız, dünden beri buradayız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Bütün ekipler burada çalışıyor. Adana'dan geldi bize. Buradan bir tane adam gelmedi. Berbat durumdayız" dedi. Kılıçdaroğlu, "İnşallah hepsi sağ çıkar" yanıtını verdi. Yurttaş, "Akif Akay jeneratör göndermiş, çalışsınlar diye. Lambalar yollamış, adamlar yollamış, yiyecekler yolluyor. Bir tane bir şey görmüyoruz bu İskenderun'dan. Daha bugün, AFAD geldi de uğraşıyorlar" dedi.

"KİMSENİN NİYE UMURUNDA DEĞİLİZ?"

Ağlayan bir genç ise Kılıçdaroğlu'na sarılırken "dayanamıyorum" diye isyan etti. Bir başka yurttaş ise, "Sayın Genel Başkan ne zaman yardım gelecek, çok zor durumda bu halk. Kimsenin niye umurunda değiliz" diye sordu. Kılıçdaroğlu, "Biz de buraya geldik, sizin sesinizi duyurmak için. Televizyonlar burada, söyleyin talebiniz neyse duysunlar. Uğraşıyoruz. Belediye başkanlarımız ile geldik. Hep birlikteyiz burada. Büyük sıkıntılar var burada, ben de biliyorum, siz yaşıyorsunuz… Bunun acısını çekiyorum. Hayatını kaybedenler var, sizin acınız bizim de yüreğimizde. İnsan olup bu kadar acıya… Zor.. Bekliyorsunuz, en büyük acı bu... Çocuğun sesini duyuyorsunuz…" diye konuştu.

"ŞU ANA KADAR SADECE SEYHAN BELEDİYESİ YARDIM ETTİ"

İsa Taş Plaza'nın yanında bulunan bir kadın yurttaş, "Şu ana kadar sadece Seyhan Belediyesi yardım etti" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, "Bizden de iş makinesi geliyor, araçları yeni temin edebildik. 15- 20 tanesi şu anda yolda. Aşağı yukarı da 500 personel geliyor" diye yanıt verdi.

"BURAYA İLK SİZ GELDİNİZ. DÜN GECEDEN BERİ EKMEĞE MUHTACIZ"

İskenderunlu bir kadın ise Kılıçdaroğlu'na, "Sayın Başkanım, bebeklerimize mama istiyoruz, bez istiyoruz, su istiyoruz. Buraya ilk siz geldiniz. Dün geceden beri ekmeğe muhtacız. Battaniyemiz yok, bebeklerimiz mama yiyor. Hiçbir şeyimiz yok. Bebeklerimize yardım istiyoruz. Mama, bez…" dedi. Mansur Yavaş ise, "Gönderiyorum, yolda. Gelecek" dedi.