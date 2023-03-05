Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu depremin meydana geldiği Elbistan'ı ziyaret etti Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret etti. CHP'den yapılan açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, Elbistan'da depremzedelerle bir araya geldi. Ziyarette Selvi Kılıçdaroğlu'na, CHP'li Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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