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Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu depremin meydana geldiği Elbistan'ı ziyaret etti

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Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu depremin meydana geldiği Elbistan'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 6 Şubat'ta depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, Elbistan'da depremzedelerle bir araya geldi.

Ziyarette Selvi Kılıçdaroğlu'na, CHP'li Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Elbistan Güncel Haberler

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