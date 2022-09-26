Kılıçdaroğlu'nun 'Elektrik Kesintisi' Süreci Kitaplaştırıldı: 'Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklaması ve ardından elektriklerinin kesilmesiyle başlayıp; Kılıçdaroğlu’nun elektriksiz kalan yurttaşların yaşadıklarına dikkat çekmek için başlattığı süreç kitap haline getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin hazırladığı; süreçle ilgili haberlerin, yazıların, destek mesajlarının ve görüntülere ait karekodların toplandığı kitaba “Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz” ismi verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklaması ve ardından elektriklerinin kesilmesiyle başlayıp; Kılıçdaroğlu'nun elektriksiz kalan yurttaşların yaşadıklarına dikkat çekmek için başlattığı süreç kitap haline getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi'nin hazırladığı; süreçle ilgili haberlerin, yazıların, destek mesajlarının ve görüntülere ait karekodların toplandığı kitaba "Birimiz Karanlıktayken Hiçbirimiz Aydınlıkta Değiliz" ismi verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şubat ayı başında elektrik zamlarına dikkat çekmek için faturalarını ödemeyeceğini açıklamış, 21 Nisan'da evinin elektriği kesilmişti. 3,5 milyon abonenin elektriğinin kesilmesine tepki olarak Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 28 Nisan'a kadar evinde bir hafta boyunca mum ışığı ve kandillerle hayatına devam etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu eylemini bir kitapta topladı.

İlgezdi, sürece ve kitaba ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları belirtti:

"1150 odalı ışıl ışıl saraylarda yaşayanların günlük elektrik gideri 100 bini bulurken, vatandaş mum ışığında kuru ekmek yiyor. 3 buçuk milyon ailenin elektriğinin kesilmesi demek, -her bir aileyi 4 kişi kabul etsek- yaklaşık 14 milyon vatandaşımız demek! Yani yaklaşık 7 milyon çocuk da karanlıkta demek. Sayın Genel Başkanımız ve sevgili eşi Selvi Hanım, tarihi bir direnişle bütün karanlıkta kalan ailelerin ve çocukların sesi oldu. Bu kabul edilemez durum, ancak böyle bir direnişle anlatılabilirdi. Hiçbir vatandaşımızın karanlıkta kalmayacağı, hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmeyeceği, hiçbir gencimizin gelecek kaygısı yaşamayacağı günler çok yakında. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında AKP'nin karanlığından kurtulup aydınlık günleri konuşuyor olacağız.

"YAŞANANLAR UNUTULMASIN DİYE"

Elektrik dağıtım şirketlerinin büyük bölümünü beşli çeteye verdiler. Bu ülkede milyonlar faturalarını ödeyemeyecek hale getirildi. Son üç yılda enerji zamları yüzde 400'ü aştı. 3,5 milyon hanede yaşanan elektrik kesintisi buz dağının görünen kısmıydı. 3,5 milyon abone faturasını ödeyemezken, yaklaşık 2,1 milyon abone ise devletten destek almadan faturasını ödeyemiyor. Sayın Genel Başkanımız, gerçekleştirdiği elektrik kesintisi direnişiyle, ülkenin karanlıkta kalan ailelerinin ve çocuklarının sesi oldu. Taşın altına elini koydu, birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz dedi ve bir hafta boyunca eşi Selvi Hanım ile birlikte karanlıkta oturdu. Sayın Genel Başkanımızın bütün dünyada yankı uyandıran bu eylemini tarihe not düşmek adına kitap haline getirdik. İstedik ki yaşananlar ve iktidar eliyle vatandaşlarımıza reva görülen bu zulüm unutulmasın."

"KİMSE UMUTSUZLUĞA KAPILMASIN! BİZE KATILIN, BİRLİKTE DEĞİŞTİRELİM!"

CHP'nin 81 il örgütüne, basın kuruluşlarına ve ülke genelindeki kütüphanelere gönderilen kitabın önsözünde Kılıçdaroğlu, eylemi neden yaptığını şöyle açıkladı:

"Anayasal bir zorunluluk olan "sosyal devlet" kimliğini bir kenara bırakarak, müteahhitler lehine bir vahşi kapitalizm uygulamasını tercih eden siyasi iktidarın, vatandaşlarımıza yönelik umursamazlığını protesto etmek amacıyla eşimle birlikte ortak bir karar aldık, elektrik faturamızı ödemedik. Bu protestomuzun sonucu olarak evimizin elektrikleri 21 Nisan 2022'de kesildi. Bir hafta boyunca karanlıkta kalarak, milyonlarca vatandaşımızın elektrik/ enerji faturaları özelinde yaşadığı mağduriyetin sözcüsü olmaya çalıştık. Bu protestomuz, milyonlarca vatandaşımız adına bir farkındalık yaratma, toplumsal bir kangrene dönüşmüş olan sorunun, tüm toplum kesimlerinde -akılcı bir tartışma ortamı içinde- konuşulmasını sağladı. Bu bir anlamda toplumsal dayanışmamızı da arttırdı. Bir hafta süren karanlığımızdan milyonların yarınlarını umutlandıran bir aydınlık çıkartmayı başardık. Vatandaşlarımızı, elektrik faturalarını dahi ödeyemeyecek duruma getiren bu bozuk ekonomik düzeni değiştireceğiz. Türkiye'nin geleceğini aydınlatan karanlık bir haftanın hikayesi olan bu kitabı, okurken aklınızda daima şu slogan olsun: 'Kimse umutsuzluğa kapılmasın! Bize katılın, birlikte değiştirelim!"