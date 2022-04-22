Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi
DailyMotion.com - Güncel
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyulan elektrik zammını protesto etmek amacıyla başlattığı fatura ödememe eylemi nedeniyle bugün evinde elektriğin kesildiğini duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyulan elektrik zammını protesto etmek amacıyla başlattığı fatura ödememe eylemi nedeniyle bugün evinde elektriğin kesildiğini duyurdu
DailyMotion.com / Güncel