Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi - Haberler

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Kılıçdaroğlu'nun Elektriği Kesildi

DailyMotion.com - Güncel
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyulan elektrik zammını protesto etmek amacıyla başlattığı fatura ödememe eylemi nedeniyle bugün evinde elektriğin kesildiğini duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyulan elektrik zammını protesto etmek amacıyla başlattığı fatura ödememe eylemi nedeniyle bugün evinde elektriğin kesildiğini duyurdu

DailyMotion.com / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Protesto, Ocak, Güncel, Haberler

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