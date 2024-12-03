Kılıçdaroğlu'nun Duruşması 10 Nisan'a Ertelendi

(ANKARA) - CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılanmaya başladığı duruşma 10 Nisan'a ertelendi.

CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, zincirleme şekilde "suçu ve suçluyu övme" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı. Duruşmaya yoğun siyasi programı nedeniyle mazaret sunan Kılıçdaroğlu katılmadı. Duruşma bu yüzden 10 Nisan saat 09.30'a ertelendi.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayetleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda Kılıçdaroğlu'nun "zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme suçu"ndan cezalandırılması talebiyle 31 Ocak'ta iddianame düzenlendi.

MHP'li isimler, şikayet dilekçelerinde dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk kararı hakkında kullandığı sözlerine, YPG, PKK ve IŞİD hakkında yaptığı çeşitli açıklamalarına, 2019'da iptal edilen İstanbul seçimleri hakkında YSK'ya yönelik sözleri ile FETÖ hakkındaki açıklamalarına yer verdi.