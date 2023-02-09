Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Depremzede: "Evim Gitmiş, İş Yerim Gitmiş.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, depremin merkez üssü Pazarcık’ta dinlediği bir depremzede; “Evim gitmiş, iş yerim gitmiş. Bankalara borcum var. Esnaf Kefalet’e borcum var. Mal aldığım yerlere borcum var. Yiyecek ekmeği bulamazken, bunları nasıl ödeyeceğim. Bankalara olan borcumuzu silmezlerse, biz ekmeğimizi yiyecek durumda değiliz. Yakınlarımızı kaybetmişiz. Bu şehir bu kadar harabe olmuş. Daha bugün bu iş makineleri burada” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: AZİZ METİN TURAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, depremin merkez üssü Pazarcık'ta dinlediği bir depremzede; "Evim gitmiş, iş yerim gitmiş. Bankalara borcum var. Esnaf Kefalet'e borcum var. Mal aldığım yerlere borcum var. Yiyecek ekmeği bulamazken, bunları nasıl ödeyeceğim. Bankalara olan borcumuzu silmezlerse, biz ekmeğimizi yiyecek durumda değiliz. Yakınlarımızı kaybetmişiz. Bu şehir bu kadar harabe olmuş. Daha bugün bu iş makineleri burada" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ı ve depremin merkez üssü Pazarcık İlçesini ziyaret etti.

Bir vatandaş, "Sayın Genel Başkanım, biz kaderimize terk edildik" dedi.

Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Bu milletin hali ne olacak? Maraş'ın adını anan olmadı. Televizyoncuların hepsine söylüyorum. Merkez üssü Kahramanmaraş. Bir tane haber olmaz mı? Devlet büyüklerimizden şunu bekliyoruz. Evim gitmiş, iş yerim gitmiş. Bankalara borcum var. Esnaf Kefalet'e borcum var. Mal aldığım yerlere borcum var. Yiyecek ekmeği bulamazken, bunları nasıl ödeyeceğim. Bankalara olan borcumuzu silmezlerse, biz ekmeğimizi yiyecek durumda değiliz. Yakınlarımızı kaybetmişiz. Bu şehir bu kadar harabe olmuş. Daha bugün bu iş makineleri burada."

Başka bir vatandaş şöyle konuştu:

"Başkanım İstanbul'daki toptancı arkadaşlarımız, esnaf arkadaşlarımız tırlarla size malzeme gönderiyoruz, diyor. Dedim artık göndermeyin, bize ulaşmıyor. Efendim, AFAD merkezinde toplanıyormuş. Oradan da başka ambarlara mı iniyor acaba, dedim."

Kılıçdaroğlu'nun dinlediği bir başka Kahramanmaraşlı ise şunları söyledi:

"OHAL ilan edilmişti. 3 ay sonra ne yapacağım? Banka ödemelerim 3 ay ertelendi diye algılıyoruz. Benim üç ay sonra ödeyecek durumum yok ki…"

Bir kadın ağlayarak, Kılıçdaroğlu ve heyetine; "Vinç lazım. İki tane yeğenim var. Ne olur. Vinç istiyoruz. AFAD geliyor vinç yok. Vinç olmadığı için yapamıyorlar. Allah rızası için, ilgilenin" dedi.