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Kılıçdaroğlu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz'ün (78) cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören dayısı Hüseyin Gündüz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, bugün ikindi vakti Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi. Cenazeye; CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki törenin ardından emekli gazeteci ve 2 çocuk babası Hüseyin Gündüz'ün cenazesi, Elvankent Mezarlığı'na defnedildi.

p>Kılıçdaroğlu'nun dayısı, son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden dayısı Hüseyin Gündüz'ün (78) cenazesine katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bir süredir Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören dayısı Hüseyin Gündüz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, bugün ikindi vakti Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'ne getirildi. Cenazeye; CHP lideri ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki törenin ardından emekli gazeteci ve 2 çocuk babası Hüseyin Gündüz'ün cenazesi, Elvankent Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tuğba Sır - Güncel

Ankara Şehir Hastanesi Kemal Kılıçdaroğlu Hüseyin Gündüz Güncel Haberler

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