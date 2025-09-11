Kılıçdaroğlu'nun Cenaze Töreni Sonrası Açıklama Yapmadan Ayrılışı

(TBMM) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te eski TBMM Başkanlarından Cahit Karakaş'ın cenaze törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, törenin ardından gazetecilerin, "15 Eylül'deki davadan bir beklentiniz var mı", "İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz", "Mutlak butlan kararı bekliyor musunuz" sorularına yanıt vermeden TBMM'den ayrıldı.

TBMM'de, eski TBMM Başkanı Cahit Karakaş için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Tören alanına gelen Kılıçdaroğlu, tören safhındaki CHP'li milletvekilleriyle ve diğer katılanlarla tokalaşarak yerine geçti. Bu sırada alanın diğer yanında bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu'nun yanına giderek tokalaştı.

Törenin ardından, Karakaş'ın ailesine taziye dileklerini ileten Kemal Kılıçdaroğlu, ayrılmak üzere aracına doğru giderken, gazeteciler CHP'deki gelişmelere ilişkin sorular yöneltti.

"15 Eylül'deki davadan bir beklentiniz var mı", "Mutlak butlan kararı bekliyor musunuz", "CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki olayları nasıl değerlendiriyorsunuz", "Neden sessiz kaldığınıza ilişkin sorular var, bir şey söyleyecek misiniz" şeklindeki sorularına yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu, aracına binerek TBMM'den ayrıldı.