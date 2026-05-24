Avukat Çelik'ten Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvuru Açıklaması

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, parti genel merkezinin teslim edilmesi için Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne iki ayrı dilekçe verdi.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak, "Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisinin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti:

"Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
