Kılıçdaroğlu'nun avukatına 4 yıla kadar hapis istemi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında görülen tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nun vekili sıfatıyla sunduğu yanıt dilekçesinde Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Avukat Celal Çelik'in davasında mütalaa açıklandı. Savcılık Çelik'in "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 4 yıla kadar hapsini isterken "Görevi kötüye kullanma" suçundan beraatini talep etti.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Celal Çelik gelmezken avukatı Çağlar Çağlayan katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı manevi tazminat davasında Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in sunduğu davaya cevap dilekçesinde Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiğini belirtti. Çelik'in beyanlarının savunma hakkının kullanılması içinde kalmadığı kaydedilen mütalaada, Celal Çelik'in "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçunu işlediği ifade edildi.

4 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İDDİANAMEDEN

Demirören Haber Ajansı / Güncel