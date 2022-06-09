Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik: "Onurlu Yargıçlar, Kararları ile Erdoğan'a Ders Vermeye Devam Ediyor" - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybettiğini belirterek, "Onurlu Yargıçlar, kararları ile Erdoğan'a ders vermeye devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Ocak 2021 Çalışan Gazeteciler Günü'nde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadaki "Türkiye'de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip, 'Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın alıp okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki baskı ve vesayeti düşünün" ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

"ONURLU YARGIÇLAR, KARARLARI İLE ERDOĞAN'A DERS VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada; mahkeme, tazminat talebini reddetti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, karara ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Onurlu Yargıçlar, kararları ile Erdoğan'a ders vermeye devam ediyor! Genel Başkanımızın, 'yolsuzluk, sözde Cumhurbaşkanı...' eleştirilerine karşı 1 milyon ? talepli dava açmış olan Erdoğan, bugünkü duruşmada yine kaybetti! Kılıçdaroğlu yine kazandı!.. Zira hep haklı.."

ANKA / Güncel