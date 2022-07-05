Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan Kanallara Ceza Kesen RTÜK'te Yeni Gündem: Ceza Haberine de Ceza Hazırlığı

MAHİR BAĞIŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden Amerika'ya para gönderildiği açıklamasını yayınlayan KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV'ye para cezası kesen RTÜK'ün, yarınki toplantısında; ceza haberi içinde Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını tekrar yayınlayan Halk TV'nin bir kez daha cezalandırılması talebinin gündeme geleceği öğrenildi.

RTÜK, yarın toplanıyor. Üst kurul geçen ay, Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in şikayeti üzerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun söz konusu vakıflar üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili açıklamasını yayınlayan KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV'ye para cezası vermişti. Kurulun yarınki toplantısında söz konusu ceza haberinin içinde Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını tekrar yayınlayan Halk TV'nin bir kez daha cezalandırılmasının görüşüleceği öğrenildi.

Halk TV'de 30 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan "Haber Masası" isimli programda sunucu Can Coşkun'un, Kılıçdaroğlu'nun Ensar Vakfı ve TÜRGEV üzerinden Amerika'ya para gönderildiği açıklaması haberine RTÜK tarafından ceza verildiği haberini de sundu. Çoşkun, "RTÜK tarafından bir kez daha cezalandırıldık…Şimdi bir kez daha CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasını baştan sona yeniden yayınlayarak veriyoruz" dedi. Kurula sunulacak raporda Çoşkun'un bu ifadeleri ile CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının bir kez daha yayınlamasının cezalandırılması talep edildi.

TV EKRANINDA YER ALAN ALT YAZI DA CEZA GEREKÇESİ OLDU

Ayrıca yarın üst kurul gündemine gelmesi beklenen uzman raporunda HALK TV ekranlarında, "HALK TV haber vermekten vazgeçmeyecek", "Ana Muhalefet Lideri'nin açıklamasını cezalara rağmen tekrar yayınlıyoruz" alt yazısı ceza gerekçelerinden birisi olarak değerlendirildi. Üst kurul, "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları…Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" gerekçesiyle HALK TV'nin reklam gelirlerinin yüzde 1'inden yüzde 3'üne kadar idari para cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

DİYANET ŞİKAYET ETTİ, RTÜK HABER TÜRK'Ü GÜNDEME ALDI

Geçen hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine Halk TV'ye para cezası kesen RTÜK'e bu hafta ulaşan bir diğer şikayet de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Diyanet'in şikayeti nedeniyle 23 Mayıs 2022 tarihinde Haber Türk TV'de Fatih Altaylı'nın sunuculuğunu yaptığı ve Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Mehmet Önal'ın konuk olarak katıldığı 'Teke Tek Bilim' isimli programda yer alan bazı değerlendirmelerin cezalandırılması talep edildi.

Kurulda görüşülecek raporda; "Diyanet İşleri Başkanlığı Üst Kurula başvurarak İslam dininin temel inançlarını benimseyen Müslüman halkın ve Semavi din mensubu olan diğer vatandaşların inançlarını aşağılayan ve ayrımcılığa tabi tutan hususlar çerçevesinde söz konusu yayını şikayet etmiş" denildi.

Haber Türk TV'nin bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 2'sinden yüzde 3'üne kadar para cezası ya da 5 defa program durdurma ile cezalandırılmasının istendiği raporda, "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" düzenlemesine işaret edildi.

TELE 1'E "RTÜK HARCAMALARI" CEZASI

Üst Kurula sunulacak raporda bir başka ceza talebi ise Tele 1 ekranlarında Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın düzenlediği "18 Dakika" isimli programda RTÜK hakkında yapılan değerlendirmeleri içeriyor. Raporda, Yanardağ'ın şu ifadelerinin cezalandırılması talep edildi:

"Medya Okuryazarlığı Çalıştayı. Avusturya Viyana, Fas Kazablanka; çok romantik Kazablanka, Romanya Bükreş böyle devam ediyor. Altı çalıştaya, tam altı tane çalıştay düzenlenmiş iktidarın baskı ve sansür aracı gibi adeta işleyen RTÜK buralara 2 milyon, yaklaşık 2 milyon 900 bin 800 küsur bin lira para harcamış. Peki ne olmuş? Sayıştay denetimine takılmış bu; ama o yüzden Sayıştay raporlarının yayınlanmasını yasakladılar…. toplam harcamaları 2 milyon 800 bin lira gibi. Ne tesadüf, Tele 1'e kestikleri toplam cezayla hemen hemen aynı. 2 milyon 700…"

Tele 1'in bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 1'inden yüzde 3'üne kadar para cezası ile cezalandırılmasının istendiği raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz."

ANKA / Güncel