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Kılıçdaroğlu: "Niğde ile Bugün Omuz Omuza Verdik. Bu Adaletsiz Düzene Son Vereceğiz; Hep Beraber, Hep Beraber"

Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu: 'Niğde ile Bugün Omuz Omuza Verdik. Bu Adaletsiz Düzene Son Vereceğiz; Hep Beraber, Hep Beraber'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Niğde’de vatandaşlara seslenirken çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medya hesabında; “Niğde ile bugün omuz omuza verdik. Bu adaletsiz düzene son vereceğiz; hep beraber, hep beraber” açıklaması ile paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Niğde'de vatandaşlara seslenirken çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medya hesabında; "Niğde ile bugün omuz omuza verdik. Bu adaletsiz düzene son vereceğiz; hep beraber, hep beraber" açıklaması ile paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta, "Yalova'da ve ülkemizin her karış toprağında aynı ses yükseliyor; hep beraber, hep beraber" notuyla Yalova ziyareti sırasında halka seslenirken çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı. Kılıçdaroğlu bugün Niğde'de, Yalova'dan yaptığı paylaşımına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, Niğde esnafını ziyareti sırasında Niğdelilere seslenirken çekilmiş bir fotoğrafı, "Niğde ile bugün omuz omuza verdik. Bu adaletsiz düzene son vereceğiz; hep beraber, hep beraber" açıklaması ile paylaştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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