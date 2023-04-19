Kılıçdaroğlu'ndan Twitter Mesajı: Tüm Halkımızı Saat 21.30'da Buraya Davet Ediyorum, Bir Konuyu Konuşmanın Vakti Geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada saat 21.30'da açıklama yapacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu "Tüm halkımızı saat 21.30'da buraya davet ediyorum, bir konuyu konuşmanın vakti geldi" paylaşımını yaptı.