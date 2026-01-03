Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: "Tayfun Kahraman ve Gezi Tutukluları Derhal Serbest Bırakılmalıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Tayfun Kahraman'ın serbest bırakılması gerektiğini vurguladı ve Adli Tıp'ı eleştirdi.

(ANKARA) - CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Tayfun Kahraman, MS hastalığının pençesinde. Adli Tıp, sen neden işini yapmıyorsun? Kimin pençesindesin? Anayasa Mahkemesi kararları herkesi ve her kurumu bağlar. Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Tayfun Kahraman tutuklandığında, kızı Vera henüz iki yaşındaydı. Babasının tutuklanmasını, küçük bir kız çocuğunun normali haline getirdiniz. Yazıklar olsun… Tayfun Kahraman, MS hastalığının pençesinde. Adli Tıp, sen neden işini yapmıyorsun? Kimin pençesindesin? Anayasa Mahkemesi kararları herkesi ve her kurumu bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, siyasi baskılarla uygulamaya koydurmayan siyasi iktidar; adaleti yok ettiği gibi, vicdanları da yaralamıştır. Tayfun Kahraman ve Gezi tutukluları derhal serbest bırakılmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Türkiye'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Türkiye'den ilk Venezuela açıklaması! İki tarafa da çağrı var
Trump milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Trump milyon dolarlık anlaşmadan çekilme emri verdi
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi