Kılıçdaroğlu'ndan Tarım ve Orman Bakanlığı'na yanıt: Hazırlığını yapın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilerle bir araya gelmişti. Toplantıda çiftçiler de kürsüye çıkarak sorunlarını anlattı. Programda Meliha Yılmaz, Fatma Doğan ve Kader Başaran isimli çiftçiler de yaşadıkları zorlukları anlatmış ve çiftçilerden Meliha Yılmaz, "Artık zarar etmiyoruz ki. Çünkü battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Artık zarar yok" diye konuşmuştu.

BAKANLIKTAN 3 KADIN ÇİFTÇİNİN İDDİALARINA YANIT

Tarım ve Orman Bakanlığı, programa katılan 3 kadın çiftçinin iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Söz konusu 3 çiftçiye de yardımda bulunduklarını ifade eden Bakanlık, açıklamasında rakamlarına kadar verilen destekleri paylaştı. Öte yandan paylaşım, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de çiftçilerle buluşmasında söz alan üç kadın çiftçimize Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir." notuyla yayınlandı.

"HAZIRLIĞINI YAPIN"

Bakanlığın paylaşımına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanıt gecikmedi. Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye "Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz." diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 kadın çiftçilerin iddialarına yönelik yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlık, birinci çiftçinin toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı belirtilerek, "Birinci konuşmacının 1 yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır. Son 3 yıldır 4 dekar arazi üzerinde tarımsal faaliyet yapmaktadır. 2021 yılında 4 bin 620 TL, 2022 yılında ise 655 TL olmak üzere toplam 5 bin 275 TL çiğ süt desteği, 2021 yılında 3 bin 109 TL, 2022 yılında ise 630 TL olmak üzere toplam 3 bin 739 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 9 bin 14 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" ifadesine yer verdi.

İkinci çiftçinin toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destek ödemesi aldığı belirtilen açıklamada, "İkinci konuşmacının işletmesi, 2017 yılında 5 büyükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş şu anda 37 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 2021 yılında 12 bin 761 TL, 2022 yılında ise bin 442 TL olmak üzere toplam 14 bin 203 TL çiğ süt desteği almıştır. 2021 yılında 7 bin 809 TL, 2022 yılında ise 2 bin 449 TL olmak üzere toplam 9 bin 538 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 23 bin 741 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır" denildi.

Üçüncü konuşmacının ise işletmesini 2 katı büyüklüğüne çıkardığını belirten Bakanlık, "2021'in 10'uncu ayında 28 küçükbaş hayvan ile faaliyete geçmiş, şu anda 53 küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İşletme 10 aylık olduğu için destekleme almamış ancak 10 ayda işletmeci neredeyse 2 kat büyümüştür. 1 Eylül 2021'den 18 Haziran 2022 arası 10 aylık sürede et üretiminin maliyeti 120 TL değil, 94,67 TL'dir. Ulusal Süt Konseyi 5 Mayıs tarihinde çiğ süt tavsiye fiyatını 15 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 5,7 TL/kg'dan yüzde 32 artışla 7,5 TL/kg. çıkarmıştır. Bu fiyat maliyetin üzerindedir" ifadelerini kullandı.