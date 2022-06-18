Kılıçdaroğlu'ndan, Tarım ve Orman Bakanlığı'na: 'Sizin Yatacak Yeriniz Yok. Çiftçinin Tokadını Yiyeceksiniz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "CHP Çiftçi Buluşması'nda" konuşan çiftçi kadınlara ilişkin açıklamasına; "Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye 'Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz' diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "CHP Çiftçi Buluşması'nda" konuşan çiftçi kadınlara ilişkin, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de çiftçilerle buluşmasında söz alan üç kadın çiftçimize Bakanlığımız tarafından verilen destekler ve dile getirdikleri iddialar ile ilgili gerçekler aşağıdaki gibidir" ifadelerini içeren açıklamasına, yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabında, bakanlığın açıklamasını paylaşarak, şu mesajı verdi:

"Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye 'Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz' diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…"

Bakanlığın konuya ilişkin açıklaması ise özetle şöyle:

"İlk konuşmacı, 1 yıl önce işletmesinde 20 hayvan bulunurken şu anda 25 hayvan bulunmaktadır. 2021 yılında 4.620 TL, 2022 yılında 655 TL olmak üzere toplam 5.275 TL çiğ süt desteği, 2021 yılında 3.109 TL, 2022 yılında ise 630 TL olmak üzere toplam 3.739 TL buzağı desteği, 2021 ve 2022 yıllarında toplam 9.104 TL hayvancılık destekleme ödemesi yapılmıştır. İkinci konuşmacı 2021 yılında 12.761 TL, 2022 yılında 1.442 TL olmak üzere 14. 203 TL çiğ süt desteği almıştır. Üçüncü konuşmacı, işletme 10 aylık olduğu için destekleme alamamış ancak 10 ayda işletmesi neredeyse 2 kat büyümüştür."

ANKA / Güncel