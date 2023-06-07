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Kılıçdaroğlu'ndan Söke Belediye Başkanı Tuncel için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Söke Belediye Başkanı Tuncel için başsağlığı mesajı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki evinde 63 yaşında hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'deki evinde 63 yaşında hayatını kaybeden Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yol arkadaşımız, Söke Belediye Başkanı'mız Levent Tuncel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Levent Tuncel'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Güncel Haberler

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