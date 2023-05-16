Kılıçdaroğlu'ndan Şırnak'ta Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli ağır yaralandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"