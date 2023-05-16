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Kılıçdaroğlu'ndan Şırnak'ta Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Şırnak'ta Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı

Güncel Haberler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli ağır yaralandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta şehit olan askerler için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Şırnak Güncel Haberler

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