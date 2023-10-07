Kılıçdaroğlu'ndan "Siha" Tepkisi: "Türkiye'nin Egemenlik Haklarına Bir Başka Ülkenin Müdahalesini Kabul Etmiyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris’te katıldığı Yerel Medya Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’nin Türkiye'ye ait bir SİHA’yı Suriye'nin kuzeyinde düşürülmesine ilişkin “Bir; Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. İki; Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir. Bu da büyük bir felakettir” dedi. Kılıçdaroğlu, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı da “Savaş olmasını asla istemeyiz. Uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin'in hakkının teslim edilmesi lazım” diye konuştu.

Haber: TAMER ARDA ERŞİN / Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te katıldığı Yerel Medya Çalıştayı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Türkiye'ye ait bir SİHA'yı Suriye'nin kuzeyinde düşürülmesine ilişkin "Bir; Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. İki; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir. Bu da büyük bir felakettir" dedi. Kılıçdaroğlu, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmayı da "Savaş olmasını asla istemeyiz. Uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin'in hakkının teslim edilmesi lazım" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te düzenlenen Yerel Medya Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu, çalıştayın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD tarafından Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Suriye'nin kuzeyinde düşürülmesine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Bir; Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. İki; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir. Bu da büyük bir felakettir."

Gazze Şeridi'nde yaşananlarla ilgili soru üzerine de Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin'in hakkının teslim edilmesi lazım."