Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir için başsağlığı mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir için başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel