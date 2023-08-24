Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Demir için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.