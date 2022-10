Kılıçdaroğlu'ndan "Seçim" Açıklaması: "Kazanacağız, Parlamentoda Çoğunluğu Sağlayacağız, Üstelik Farkla Alacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV yayınında İsmail Küçükkaya'nın yönelttiği “Seçimi kazanacak mısınız?” sorusuna, “En ufak bir endişem yok. Seçimi kazanacağız. Parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. Gerçekten Türkiye’yi, toplumun her kesiminin, geçmişte AK Parti’ye oy verenlerin de memnun olacağı Türkiye’nin her kesimini kucaklayan bir anlayışı egemen kılacağız. Üstelik farkla alacağız. Ciddi bir farkla alacağız. Alanı geziyoruz, görüyoruz zaten” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “CHP milli güvenlik sorunudur” sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına saygı duyacak birisinin rüşvet alan birisini büyükelçi tayin etmez ya. Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu ya. Şimdi soruyorum milli güvenlik sorunu o mudur ben miyim? Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdı. Terör örgütünden kaçtın ya. Vatan toprağından bayrağını indirdin ve kaçırdın. Şimdi bana diyor ki ‘milli güvenlik sorunu.’ Sen misin milli güvenlik sorunu ben miyim? Odur. Açık ve net söylüyorum odur" karşılığını verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Yeni Bir Sabah" programına konuk oldu; Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun sorulara yanıtlarından öne çıkanlar şöyle:

"BİZE YORULMAK YASAK: Dün yoğun bir gündü. Ev sahipliği yapmak kolay değil. Liderleri ağırlamak, belli temel konuları görüşmek, görüş birliği sağlamak, metni hazırlamak, metnin altı lider tarafından görülmesini sağlamak, sonra hep beraber bunu imzalamak, kamuoyuyla paylaşmak ve bir sonraki toplantı ile ilgili kararlar almak güzel bir şey tabi. Bunları yaptık. Bize yorulmak yasak.

İKİLİ YAPI ARASINDA ORTA SINIF ARTIK GİDEREK YOK OLMAYA BAŞLADI: ( Altı partinin yan yana gelebilmesi nasıl oldu?) Bizi bir araya getiren aslında, bizim kendi özel taleplerimiz değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ve bu durumdan rahatsız olan altı lider bir araya geldik. Türkiye bu kadar ağır bir yükü çekemez. İçeride, dışarıda hangi alana bakarsanız sorunsuz hiçbir alan yok. Öyle ki sokaktaki vatandaş artık nasıl geçineceğini düşünüyor. Ahlaki temellerimizde müthiş bozulma var. Boşanmalar artıyor. İnsanlar perişan, üreten insanlar alın terinin karşılığını alamıyor. Faiz girdabında mahvolan esnafımızı, çiftçimizi düşünün. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman, halkta büyük bir yoksulluğu ve bu yoksulluğun giderek derinleştiğini görüyoruz. Yukarıda ise üç, dört, yedi yerden aylık alanlar, faiz geliri elde edenler, köşeyi dönenler, oligarklar, uyuşturucu baronları… Bunlar var. İkili yapı arasında orta sınıf artık giderek yok olmaya başladı.

BÜROKRASİ EKSİ BÜROKRASİ DEĞİL, BAKANLAR ESKİ BAKAN DEĞİL: Şimdi bunu ben de Temel Bey de Meral Hanım da Gültekin Bey de Sayın Davutoğlu ve Sayın Babacan da görüyor. Bunu çözmemiz lazım. Çözmenin yolu bir araya gelmek, oturup konuşmak, ortak plan, program hazırlamak. Artık öyle bir noktaya geldik ki devlette ciddi bir çürüme var. Bürokrasi eksi bürokrasi değil, bakanlar eski bakan değil, Meclis eski Meclis değil. İradesi ipotek altına alınan bir TBMM var. Gazi Meclis diyoruz, gaziliğini elinden aldılar. Öyle bir tablo ile karşı karşıya kaldık.

BİZ ALTI LİDER; BÜYÜK BİR FEDAKARLIKLA BİR ARADAYIZ: Anayasa'ya göre milletvekili soru önergesi verir, ilgili bakan 15 gün içinde cevaplandırır. 15 gün değil, 15 ay değil yıllardır cevap verilmeyen soru önergeleri var. Bu ne demektir. Milletin seçtiği milletvekiline ben güvenmiyorum, ciddiye de almıyorum diyor. Bozulmanın geldiği noktayı görebiliyor musunuz?

Yargı… Yargıda felaket bir tablo var. Anayasa Mahkemesi kararını uygulamam diyor en alttaki adam. Suç işliyor, Anayasa'ya karşı. Altı liderin yüklendiği sorumluluk sıradan bir sorumluluk değil. Bizim siyaset tarihimizde bir ilktir. ve biz altı lider; ülke yeniden inşa edilecek, devletteki çürüme durdurulacak, devlette liyakat sağlanacak, herkes kendi görevini yapacak. Biz büyük bir fedakarlıkla aslında bir aradayız. Oturuyoruz, konuşuyoruz, en ince ayrıntılarına kadar. Biz konuşuyoruz ama bizim altımızda genel başkan yardımcıları, teknik personel, akademik dünyadan katkı verenler, emekli bürokratlar var. Her bir alanı alıp irdeliyoruz.

DAHA SIK TOPLANTILAR YAPIYORUZ: (Akşener'in CHP'yi yönetmenin zor olduğunu söylemesi üzerine) CHP'de düşünce özgürlüğü var. Düşünce özgürlüğü her insanın her istediğini söylemesi anlamına gelmiyor. Elbette düşüncelere saygılıyız. Önceden şu söylenirdi, 'CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor.' Şimdi artık bu bitti. Sonuçta her birimiz oturuyoruz, konuşuyoruz. Daha sık toplantılar yapıyoruz. Mutlaka Parti Meclisi toplantılarını, milletvekilleri toplantılarını, belediye başkanları toplantılarını, 11 büyükşehir belediye başkanının toplantılarını belli aralıklarla yapıyoruz. Meclis tatile girdi, biz girmedik. Türkiye bu haldeyken bizim tatil yapacak halimiz yok. Her birimiz çalıştık. Salı toplantılarını her bir ilde yeniden yapmaya başladık ve devam ediyor. Şimdi parlamento açıldı, orada yapacağız.

BİRAZ DAHA SIK YAPMA YÖNÜNDE DÜN AKŞAM KARAR ALDIK: (Altı lider ne sıklıkla bir araya gelecek) Onu biraz daha sık yapma yönünde dün akşam karar aldık. Daha sık yapacağız. Gerekirse 15 günde, 20 günde bir gerçekleştireceğiz. Bu konuda bir görüş birliği oluştu. İkinci ev sahipliğini yine programa uygun olarak CHP'den sonra DEVA Partisi yapacak. Onlar bir gün belirleyecekler. O gün liderlerin uygun olduğu takvime de denk getirmek gerekiyor, çünkü iki partinin kurultayları, kongreleri var. O çerçevede yapılacak. Altı liderin bir araya gelmesi şu anlama gelmesin, her şey duruyor, liderler gelecek bir araya. Dün aldığımız kararlar var. O kararlar konusunda hangi genel başkan yardımcılarını görevlendirdiklerimiz de yazıldı. O genel başkan yardımcıları örneğin bugünden itibaren bir araya gelip çalışacaklar. Daha sık toplanacağız. Çünkü seçime de az kaldı. Topluma daha vereceğimiz hedefler var, yapacağımız çalışmalar var. Bu çalışmaların topluma aktarılması lazım.

İKİ ÖNEMLİ KARAR ALDIK: Dün iki önemli karar aldık. Bir; güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritası. Yani biz nasıl yöneteceğiz. Bu konuda ön çalışmalar, taslaklar çıktı ortaya ve ilgili çalışma devam edecek. Tereddütler varsa onları gidereceğiz. İkincisi; ülkemizin temel politika alanları. Örneğin tarımda, eğitimde, bilim teknikte, adalette, yargıda ne yapacağız. Bu konuda da çalışmalar yapılıyor, ön çalışmalar yapıldı. Uzun vadeli çalışma olacak. Aynı zamanda bir hükümet programına dönüşmüş olacak. Çünkü biz iktidar olduğumuzda tarımda, eğitimde, bilim teknolojide, yargıda, hukukta şunu yapacağız… Bütün bunların tamamını belirleyen bir çalışma yapıyoruz şu anda onun da düğmesine basıldı. Bu iki çalışmayı büyük bir olasılıkla ilke kararına vardık. Geniş kitlelere altı lider bir araya gelerek ilgili arkadaşlar çıkıp kamuoyuna açıklasınlar diye. İktidar olduğumuzda hangi gün neyi yapacağımızı, hangi konuda nasıl karar alacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız.

BİZİM İÇİN FARK ETMEZ: (Seçim ne zaman?) Büyük bir ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir. Bizim için fark etmez.

BİR YILDA ÇÖZÜLECEK SORUNU 20 YILDA ÇÖZEMEDİLER: (İktidar olursanız, Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz) Önce altı içinde toplumun rahatlaması lazım. Bunu yapacağız. Bu konuda çok güzel düşüncelerimiz var. Yazılı hale getiriyoruz. Ama parti olarak da bizim az önce söylediğimiz, temel politikalar, altı parti, altı lider tarafından pek belirlenmediği için o alanı girmem doğru olmaz. Ama biz kendi açımızdan söyleyeyim. Çiftçinin, esnafın faiz borcu var. Biz bu faiz borçlarını sileceğiz. Biz Aile Destekleri Sigortası'nı getirmek istiyoruz. Yani bir toplumda bir anne, kendi karnı doymamış evladını yatağa yatıramaz. Bu çok acı bir şeydir. Allah nasip eder, iktidar olduğumuz göreceksiniz bu güzel ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her çocuğu anne; severek, okşayarak, karnını doyurarak yatağına yatıracak. Hiçbir evde yoksulluk emaresi dahi olmayacak. Yoksul ailelerin yok elektriği kesildi, yok doğalgazı kesildi, yok suyu kesildi… Bu orta çağ anlayışını bitireceğiz. Yoksul bir ailenin elektriğini, suyunu, doğalgazını kesip onu karanlığa, soğuğa, susuzluğa mahküm etmeyeceğiz. Aile Destekleri Sigortası'nın felsefesi bu. Buna benzer çok projemiz var. Örneğin yurt sorunu. Anne baba bakıyor, evladı üniversiteyi kazandı. Bir sevinç bir neşe; arkadan bir tereddüt veya kaygı. Bir yıl içinde Türkiye genelinde yurt sonunu çözeceğiz. Bir yılda çözülecek sorunu 20 yılda çözemediler. Bir yılda çözeceğiz. Hiç kimse en ufak endişe duymayacak.

KENDİ KUSURLARINI BAŞKASINA İFTİRA ATARAK ÖRTMEYE ÇALIŞIYORLAR: (Sosyal yardımların kesileceğine yönelik seçim öncesi iddialar vardı) Erzurum'a gittiğimde Erzurumlu esnaf kardeşim bana dedi ki dükkana girdim, tokalaşmak istiyordum; 'Bir soru soracağım size, siz Allah'tan korkuyor musunuz?' Bu soru tabii garip bir soru. Elbette dedim. Hepimizin bir inancı, ahlaki değeri var. Hata yapmamaya, kusur, günah işlememeye özen gösteririz. Dedi 'bunu niye size sordum biliyor musunuz?' 'Bilmiyorum' dedim. 'Geçen gün mezarlıkta bir defin işlemi yapıyorduk, döndü dolaştı iş siyasete CHP'yi suçlamaya başladılar… İçlerinden biri dedi ki ya CHP ne zaman iktidar oldu. Olmadı. O zaman biz niye suçluyoruz? Aklıma geldi ve biz boşu boşuna yapıyoruz diye.' Şimdi bütün suçları getirip bizim sırtımızı yıkıyorlar. Çünkü kendi kusurlarını başkasına iftira atarak örtmeye çalışıyorlar. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Türkiye buradan çıkacak.

HİÇBİR YERDE YARDIMLAR KESİLMEDİ, TAM TERSİNE ARTTI: Yerel seçimlerden önce sakın ha CHP'ye oy vermeyin. Efendim Ankara'da Mansur Bey, su paralarını teröristler toplayacak, onlar toplayacak, yardımlar kesilecek diye. İstanbul'da yine aynı şekilde her yerde bunun propagandasını yaptılar yardımlar kesilecek. Hiçbir yerde yardımlar kesilmedi, tam tersine arttı. Yardımlar çok daha insani koşullarda yapıldı.

AİLE HEKİMİNİN OLDUĞU YERDE AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI'NIN PERSONELİ DE OLACAK: (İktidar olursanız bu bakış açısı, yardımlar sürecek mi?) Aynen devam edecek. Kişinin yoksulluğunu sadece sosyal devlet bilecek. Şöyle yapacağız; aile hekimler yok mu, 60, 70 bin civarında aile hekimi var. Nerede aile hekimi varsa, aile hekiminin olduğu yerde Aile Destekleri Sigortası'nın personeli de olacak. Sosyal hizmet uzmanı da olacak orada. Bunları saptayacak ve rapor hazırlayacak. Bu ailenin geliri şudur, bununla beslenmesi mümkün değil, oğlu üniversiteyi kazandı, burs verilmesi lazım. Şu kadar da nakdi destek yapılması lazım. Nereye, kadının banka hesabına… Kadın gidecek, aylığını alacak, çocuğunun beslenmesini sağlayacak. Onun yoksulluğunu hiç kimse bilmeyecek.

ÜMRANİYE'NİN, ÜSKÜDAR'IN, SULTANBEYLİ'NİN VAROŞLARINA GİT BAKALIM: (Enflasyonu oranları üzerine ne düşünüyorsunuz?) 'Enflasyonu tek haneye indireceğiz' diyor. Kardeşim 20 yıldır iktidardasın, elinden tutan mı var, sana engel olan mı var? Sen atama yaptığında Bay Kemal sana karşı mı çıktı? İndireceğiz, indir kardeşim. Faizi indireceğiz, indir kardeşim. İndiriyorsun, fiyatlar? Fiyatlar düşmüyor. Sen Allah aşkına ya şu Ümraniye'nin, Üsküdar'ın, Sultanbeyli'nin varoşlarına git bakalım. İnsanlar ekmek bulamıyor ya. Türkiye gerçeklerinden kopmuş bir iktidar var. Bakıyor tabii sarayda enflasyon yok diyor. İstersem tek haneye indiririm, indir. Niye indirmiyorsun?

ERDOĞAN ÇIKIP PAZARDA ALIŞVERİŞ YAPAMAZ: (Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı'nın denetim raporu ve mali tablosu üzerine) Bunlar bir eli yağda bir eli balda. Halktan kopmuş vaziyetteler. Erdoğan çıkıp pazarda alışveriş yapamaz. Hadi sen gitmiyorsun eşini gönder bir alışveriş yapsın. Hadi o da gitmiyor, sana orada bakan üç, beş kişiyi gönder alışveriş yapsınlar. Geçen ay mercimek kaç, şimdi kaç. Süt üreticilerini perişan ettiler. Yakında sütleri göreceksiniz hangi noktaya geldiğini.

SEÇİMİ KAZANACAĞIZ; PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞU SAĞLAYACAĞIZ: (İttifak olarak seçimi kazanabilecek durumda mısınız?) Ondan hiç endişem yok. En ufak bir endişem yok. Seçimi kazanacağız. Parlamentoda çoğunluğu sağlayacağız. Gerçekten Türkiye'yi, toplumun her kesiminin, geçmişte AK Parti'ye oy verenlerin de memnun olacağı Türkiye'nin her kesimini kucaklayan bir anlayışı egemen kılacağız. Üstelik farkla alacağız. Ciddi bir farkla alacağız. Alanı geziyoruz, görüyoruz zaten. Yalnız ben değil altı lider de gidiyor. Geçmişte kırdığımız insanlar var. O insanlarla oturuyoruz, konuşuyoruz, helalleşiyoruz. Dolayısıyla toplumun her kesimine sıcak, uçuk değil ayakları yere basan düşüncelerle oturuyoruz konuşuyoruz. Var olan sistemden kimsenin memnun olmadığını biliyoruz zaten.

150 BİNE YAKIN TAŞERON İŞÇİ, ONLARA DA KADRO VERECEĞİZ: Memnun olan hiç mi sınıf yok var tabii. Oligarklar, tefeciler, faizler, uyuşturucu baronları, beşli çete, devletten milyar dolarlarla iş güvencesi alanlar memnun. Çiftçi, işçi memnun değil. Devlette 100 binin üzerinde taşeron işçi var. Hani kadroya alacaklardı. Taşeronları kadroya alacaklardı, baskı yaptım yaptım yaptım aldılar. Şimdi yeni, Sağlık Bakanlığı'ndan tutun Karayollarına kadar pek çok yerde, yine taşeron işçiler var. Onlara da sözümüz var. 150 bine yakın taşeron işçi, onlara da kadro vereceğiz. EYT sorununu ısrar ettik, çözeceğiz diyorlar çözmezlerse biz çözeceğiz.

SEN MİSİN MİLLİ GÜVENLİK SORUNU BEN MİYİM? ODUR: (Seçime giderken güvenlik nasıl olacak, Erdoğan'ın CHP'ye yönelik 'milli güvenlik sorunu' söylemi üzerine) Aslında Erdoğan kendisini tarif etmiş. Erdoğan şu anda Türkiye'yi yönetemiyor. Yönetmiyor Türkiye'yi. Yönetme kapasitesi yok. Ne söylediğini bilmiyor. Emin olun prompteri kaldırın, iki soru sorun cevabını veremez. Televizyonlara çıkıyor, gayet güzel. Çıkabilir elbette. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyor. Karşına kendi arzu ettiği gazetecileri çağırıyor, gelin yanıma diyor. Arkasına promptere koyuyor. Şu soruları soracaksınız ben de ekrana bakıp okuyacağım diyor. Devleti yönetmek bu değildir. Böyle bir anlayış ile devlet yönetilmez. Devlet kağıt üzerinden yönetilmez. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle yönetilir. Devleti yönetemiyor. Devleti yönetecek erdemli, ahlaklı birisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına saygı duyacak birisinin rüşvet alan birisini büyükelçi tayin etmez ya. Ne diyeyim ben başka. Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu ya. Şimdi soruyorum milli güvenlik sorunu o mudur ben miyim? Ben bayrağıma saygı duyuyorum, o duymuyor. Ben halkıma saygı duyuyorum, o duymuyor. Rüşvet alan birisini hatta iki kişi, neden siz bunları büyükelçi tayin ediyorsunuz? Hangi gerekçe ile. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdı. ya sen kendi toprağından, vatan toprağını… Terör örgütünden kaçtın ya. Vatan toprağından bayrağını indirdin ve kaçırdın. Şimdi bana diyor ki 'milli güvenlik sorunu.' Sen misin milli güvenlik sorunu ben miyim? Odur. Açık ve net söylüyorum odur."