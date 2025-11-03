Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Sanatçılara Destek

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Bilge Şen'in ekonomik sıkıntılarına değinerek, Türkiye'de sanatçıların yoksullaştığını ve rant düzeninin zenginlerini beslediğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Bilge Şen'in ekonomik sıkıntılarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de emeğiyle sanat üretenlerin yoksullaştığını, buna karşın rant düzeninden beslenenlerin zenginleştiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bizim ülkemizde; ödeme garantili ihalelerle beslenen beşli çeteler, gençleri ve çocukları zehirleyerek geleceğimizi çalan uyuşturucu baronları ve rüşvet çarkının içerisindeki siyasetçiler zenginleşirken, toplumu aydınlığa ve ilericiliğe taşıyan sanatçılarımız fakirleşiyor ve toplum için sanat üretmek yerine geçim mücadelesi veriyorlar.

Altmış beş yıllık sinema sanatçısı Sayın Bilge Şen Hanımefendi'nin geçinemediğini vurguladığı konuşma, bizlere; bir Nazi subayının Pablo Picasso'ya Guernica'yı anlatan resmi işaret ederek 'Bu resmi siz mi yaptınız?' sorusuna cevaben 'Hayır, siz yaptınız!' diyaloğunu hatırlattı.

Kıymetli sanatçı Bilge Hanım'ın yaptığı konuşma; kendisine ait bir fikrin dışa vurumu değil, siyaset kurumunun ve iktidarın beceriksizliğinin bir ürünüdür. Toplumun hemen her problemine sırtını dönen bir iktidarın; sanatçılarımızın sorunlarıyla da ilgilenmemeleri şaşırtıcı değildir.

Herkesin ve her kesimin sorunlarıyla ilgilenmek ve bunları dile getirerek çözüm noktasında mücadele vermek siyasetçilerin asli görevidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
