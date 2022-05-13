Kılıçdaroğlu'ndan SADAT önünde açıklama - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan SADAT önünde açıklama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kılıçdaroğlu'ndan SADAT önünde açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde bulunan SADAT Genel Merkezi önünde açıklama yaptıİstanbul'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde SADAT'ın genel merkezi önüne gitti.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde bulunan SADAT Genel Merkezi önünde açıklama yaptı

İstanbul'da temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu öğle saatlerinde SADAT'ın genel merkezi önüne gitti.  Kılıçdaroğlu'nun içeri girmesine izin verilmedi.

Bina önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "u kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'tedhiş', Türkçesi de 'terör'. Bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Şunu herkesin bilmesini isterim, CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve saraydır. Bunu bütün halkımıza ifade ediyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, biz Kuvay-i Milliyeciyiz. Biz SADAT'cılardan öyle tedhişcilerden korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları kurtarmaz. Biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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