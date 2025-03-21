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Kılıçdaroğlu'ndan Olağanüstü Kurultay Açıklaması

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay kararını kutlayarak, partinin birlik ve dayanışma mesajı verdi.

(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi Olağanüstü Kurultaya götürme kararına ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisini 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya götürme kararına ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi kuruluştur, kurtuluştur ve umuttur. İlk direniştir ve teslim alınamaz son kaledir. Hukuksuz müdahalelere maruz bırakılamaz. Cumhuriyet Halk Partimizin Sayın Genel Başkanı ve Genel Merkez yönetimimizi, aldıkları olağanüstü kurultay kararından dolayı kutluyorum. Bu karanlık ve zor günleri hep birlikte, el ele, omuz omuza aşacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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