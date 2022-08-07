CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz."
AA / Mümin Altaş - Güncel