CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz." Güncel AA / Mümin Altaş Kemal Kılıçdaroğlu Politika Güncel Haberler

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