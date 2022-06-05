CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere yönelik, "Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere yönelik, "Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"LGS'de ter döken bu ülkenin güzel evlatları, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyor, gözlerinizden öpüyorum. Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için."

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu LGS Güncel Haberler

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