CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan LGS paylaşımı Açıklaması - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere yönelik, "Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"LGS'de ter döken bu ülkenin güzel evlatları, sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi bilmenizi istiyor, gözlerinizden öpüyorum. Tüm mücadelemiz ailenizin sizler için gelecek kaygısı taşımadığı bir ülkeyi inşa etmek ve sizlere iyi bir gelecek sunmak için."