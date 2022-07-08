CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, derin bir ekonomik buhranın içinde olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm bu ekonomik sıkışmışlığın içerisinde, artan şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak ben, asla umutsuz değilim, milletimiz de olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

???????Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bayramın yardımlaşma ve dayanışma duygusunu büyüttüğünü belirterek, vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Birlik ve beraberliğin, hoşgörünün, kardeşliğin, bir arada olmanın öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bu güzel bayramın, milletin içindeki umudu büyütmesini dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi, derin bir ekonomik buhranın içinde olduğumuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tüm bu ekonomik sıkışmışlığın içerisinde, artan şiddet olayları canımızı yakıyor. Ancak ben, asla umutsuz değilim, milletimiz de olmamalıdır. Çünkü biz, yurttaşlarımıza bir söz verdik, güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bunun için milletimizle il il, ilçe ilçe, sokak sokak buluşuyor, dertleşiyor, kucaklaşıyoruz.

Hiç kimsenin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştirilmediği, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun ve bereketin olduğu, önce israf ve yolsuzlukların, ardından da yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye'yi hep birlikte, el ele inşa edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, salgın hastalıkla mücadelenin ön safında yer alarak şehit düşen sağlık personeline, acımasızca katledilen avukata, terörle mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır ve başsağlığı diledi.