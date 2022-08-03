Kılıçdaroğlu'ndan "Kpss" Açıklaması: "Sarayın, Kendi Şaibesini Çözme Şovuna Sadece Gülüyorum. Merak Etmeyin, Birkaç Ay Sonra Kökten Çözeceğiz" - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan "Kpss" Açıklaması: "Sarayın, Kendi Şaibesini Çözme Şovuna Sadece Gülüyorum. Merak Etmeyin, Birkaç Ay Sonra Kökten Çözeceğiz"

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kpss' Açıklaması: 'Sarayın, Kendi Şaibesini Çözme Şovuna Sadece Gülüyorum. Merak Etmeyin, Birkaç Ay Sonra Kökten Çözeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KPSS ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" açıklamasını yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kpss ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında; pazar günü yapılan Kpss'de soruların bir kısmının Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kpss ile ilgili yorum yapmıyorum çünkü sınavın şaibesi bir yana, mülakatlar zaten şaibeli, haliyle sonuçlar kesin şaibeli. Bakanlığa da bunun için gitmiştim. Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna ise sadece gülüyorum. Merak etmeyin, birkaç ay sonra kökten çözeceğiz."

NE OLMUŞTU?

2022 Kpss'de bazı soruların Yediiklim Yayınevi'ne ait deneme kitapçıklarında daha önce yayınlandığı iddia edildi.

İddiaların ardından; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün, "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı vermiş, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden almıştı.

ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu KPSS Güncel Haberler

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