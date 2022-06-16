Kılıçdaroğlu'ndan kendisine 'En çürük siyasetçi' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya yönelik de açıklamalarda bulundu.

"ÜLKENİN EN ÇÜRÜK SİYASETÇİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti'yi tökezletmek için ellerindeki tüm kozları sahaya sürmeye başladılar. Öyle ki ülkenin en çürük siyasetçisi Kılıçdaroğlu'ndan dahi medet umacak hale geldiler. 6'lı masa diye koydukları yapı sirk çadırına benzer bir hale döndü. Yapılacak açıklamaların bile büyükelçilerin onayına sunulduğu bir yerden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ KAYBETTİĞİNİ ETRAFINDAKİLER DE BİLİYOR"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine sosyal medya aracılığıyla yanıt verdi. Açıklamalarında Kılıçdaroğlu, "Yine küfür etmişsin. Paniktesin Erdoğan. Ya küfür ediyorsun ya aday aday diye yalvarıyorsun. Bu kadarcıksın. Seçimi kaybettiğini etrafındakiler de biliyor. Senin rejimini besleyen suç unsurlarının vay haline. Şerefli bürokratlara ise çıkış koridorları açmıştık, tekrara gerek yok" dedi.