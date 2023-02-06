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Kılıçdaroğlu'ndan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Kahramanmaraş'taki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyoruz. Tüm gücümüzle milletimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Güncel Haberler

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