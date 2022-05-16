Kılıçdaroğlu'ndan 'İstanbul Havalimanı' Tepkisi: 'Bu İşte Bir Damla Mürekkebi Olan Herkes Vatan Hainidir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda yıkım işlemlerinin başlamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı'nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden; bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi? Peki bunların Katarlı veya Suudi Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhitti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Havalimanı'nda yıkımın başlaması ve İstanbul Havalimanı işletmesinin Abu Dabi Havalimanı'nın işletmecisi AUH firmasına satılması için görüşmelerin sürdüğü yönündeki iddiaları; sosyal medya paylaşımlarında değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, şu açıklamaları yaptı:

"ŞİMDİ DE EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZDAN BİRİNİ DOZERLERLE YOK EDİYORLAR"

"Bu milletin maddi manevi ne kadar değeri varsa sattılar. Şimdi de en değerli varlıklarımızdan birini dozerlerle yok ediyorlar. Peki bu işe neden alelacele giriştiler? Büyük değişim öncesinde, 5'li çetelerin halktan götürdüğü paranın önemli kısmının yeni havalimanına bağlanmış olması mı bu acelenin nedeni? Bu parayı acilen oradan kurtarıp, seçim öncesi dışarıya mı taşımaktır asıl amaç? Yani hedef yeni havalimanını hızlıca elden çıkarmak mıdır?

"PEKİ BUNLARIN KATARLI VEYA SUUDİ ARABİSTANLI SUÇ ORTAKLARINA BİZ NEFES ALDIRACAK MIYIZ?"

Burada asıl korku nedir? İşlenen günahların bedeli olarak, üçüncü havalimanının kamulaştırılma korkusu mu? Yeni havalimanını hızlıca satabilmek için, Atatürk Havalimanı'nın varlığı olası yatırımcıya risk teşkil edeceğinden, bu milli servet hızlıca yok edilmeye mi girişildi? Peki bunların Katarlı veya Suudi Arabistanlı suç ortaklarına biz nefes aldıracak mıyız? Onlar burada rahat edebileceklerini mi zannediyorlar? Yok edilen Atatürk Havalimanı'nın değerini de çetelerden, onların siyasal ayağından ve yabancı suç ortaklarından alacağımızı bilmiyorlar mı?

"BEYTÜLMAL İLE İLGİLİ İŞLENEN SUÇLARDA SİZ DAHİL KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin.

Bu işte yer almış herkese son bir lafım olsun: Bu iş 'Talimat aldım, mecburdum' diyeceğiniz bir iş değildir, bunun adı vatana ihanettir. Siz de sorumlu olacaksınız. Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhitti; sana ise özel ilgi göstereceğiz!"

Kılıçdaroğlu, tweet serisinin "Yatırımcı dostlarınıza da anlayacakları dilden anlatayım: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz. Beytülmal ile ilgili işlenen suçlarda siz dahil kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Gelecekseniz, bunu bilerek gelin" ifadelerini içeren bölümünü ise Arapça olarak da paylaştı.