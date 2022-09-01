Kılıçdaroğlu'ndan 'İha ve Siha' Sorusuna Yanıt: "Bizim Evlatlarımızın Yaptığı Başarıları Kim Gölgelemek İsteyebilir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’da düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Partinizin İHA ve SİHA’lar ile ilgili düşüncesi nedir” sorusuna, “Türkiye teknoloji alanında, özellikle savuma sanayii alanında güzel yatırımlar yapıyor ve hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım, bu kadar basit bir şey. Yani bu yatırımlara kalkıp A partisi-B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız, burada çalışanlar, üniversitede okuyan öğrenciler. Onlar da bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir?.. Sorun, Türkiye sorunudur arkadaşlar. Bu işi getirip A partisi-B partisi şeklinde yaparsanız yanlış olur” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun'da düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Partinizin İHA ve Siha'lar ile ilgili düşüncesi nedir" sorusuna, "Türkiye teknoloji alanında, özellikle savuma sanayii alanında güzel yatırımlar yapıyor ve hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım, bu kadar basit bir şey. Yani bu yatırımlara kalkıp A partisi-B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız, burada çalışanlar, üniversitede okuyan öğrenciler. Onlar da bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir?.. Sorun, Türkiye sorunudur arkadaşlar. Bu işi getirip A partisi-B partisi şeklinde yaparsanız yanlış olur" yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin grup toplantısı için geldiği Samsun'da, kapılarını dün ziyaretçilerine açan 'TEKNOFEST Karadeniz'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu, festivalin yapıldığı havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı. Kılıçdaroğlu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen ve yönetim kurulu başkanlığını Selçuk Bayraktar'ın yaptığı festivalde gençler tarafından havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında sunulan projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Teknolojiye, bilime yatırım yapmak, Türkiye için çok önemli. Bu alanda üniversitelerin başarı elde etmesi de hepimize gurur verici" dedi.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Partinizin İHA ve SİHA ile ilgili düşüncesi nedir" sorusu üzerine şunları söyledi:

"SORUN, TÜRKİYE SORUNUDUR ARKADAŞLAR. BU İŞİ GETİRİP 'A PARTİSİ, B PARTİSİ' ŞEKLİNDE YAPARSANIZ YANLIŞ OLUR"

"Türkiye teknoloji alanında, özellikle savuma sanayii alanında güzel yatırımlar yapıyor ve hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım, bu kadar basit bir şey. Yani bu yatırımlara kalkıp A partisi-B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Sonuçta yapan bizim insanlarımız, burada çalışanlar, üniversitede okuyan öğrenciler. Onlar da bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim gölgelemek isteyebilir? Dolayısıyla her birimiz bakmalıyız. Ben, daha önce de sizin haberiniz yokken, daha İkitelli'deyken gidip bunları ziyaret ettim. Sizin haberiniz bile yoktu, gazeteci olarak haberiniz yoktu. Ben, gittim görüştüm, sadece o firma, bu firmalara değil, başka firmalara da. Bakın, İzmir'de şu anda, Silikon Vadisi'nde yatırım yapan Türk vatandaşları, İzmir'de Silikon Vadisi oluşturma konusunda çaba harcıyorlar. Sayın Bakan Yardımcısı'na söyledim, 'Onlara da destek verin' diye. Sorun, Türkiye sorunudur arkadaşlar. Bu işi getirip A partisi-B partisi şeklinde yaparsanız yanlış olur. Bunun sürekliliğinin olması lazım. Süreklilik bizim açımızdan son derece değerlidir."