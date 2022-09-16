Kılıçdaroğlu'ndan Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekillerine 'Altılı Masa ile İlgili Değerlendirmede Bulunmayın' Talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan yardımcılarına ve milletvekillerine, "6’lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan’ın görüşeceği kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı" verdiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkan yardımcılarına ve milletvekillerine, "6'lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan'ın görüşeceği kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı" verdiği öğrenildi.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre; CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine "6'lı masanın karar verdiği, vereceği konular ve 6 Genel Başkan'ın görüşeceği kararlar ile ilgili değerlendirmede bulunulmaması" yönünde talimat verdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin Sayın Genel Başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur" dedi.

6 siyasi partinin genel başkanı, ilk tur görüşmelerini 21 Ağustos'ta tamamlamıştı. 6'lı masanın ikinci tur ilk görüşmesi CHP Genel Merkezi'nde 6 liderin katılımı ile 2 Ekim Pazar, saat 14.00'te gerçekleşecek.