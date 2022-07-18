Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere "Yks" Mesajı: "Gelecek Kaygısı Taşımadığınız Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ettiğimizi Bilmenizi İstiyorum" - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere "Yks" Mesajı: "Gelecek Kaygısı Taşımadığınız Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ettiğimizi Bilmenizi İstiyorum"

ANKA - Güncel
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Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere 'Yks' Mesajı: 'Gelecek Kaygısı Taşımadığınız Bir Ülkeyi İnşa Etmek İçin Mücadele Ettiğimizi Bilmenizi İstiyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere, “Sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından gençlere, "Sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız" dedi.

YKS sonuçları, bugün sabah erken saatlerde açıklandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu; "Sevgili gençler, Sınavınızın sonucu ne olursa olsun sizleri çok sevdiğimi ve gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Sizler bizim baş tacımızsınız" mesajını paylaştı.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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