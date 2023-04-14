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Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere: 'Değişim Senin Elinde Genç Arkadaşım. Bu Ülkeye Zenginliği, Özgürlüğü ve Yaşama Sevincini En Çok da Senin İçin Geri...

Kılıçdaroğlu'ndan Gençlere: "Değişim Senin Elinde Genç Arkadaşım. Bu Ülkeye Zenginliği, Özgürlüğü ve Yaşama Sevincini En Çok da Senin İçin Geri...

Güncel Haberler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile beraber gençlerle bir araya geldim. Merak ettikleri ne varsa sordular, ben de yanıtladım. Evet, değişim senin elinde genç arkadaşım. Bu ülkeye zenginliği, özgürlüğü ve yaşama sevincini en çok da senin için geri getireceğim” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile beraber gençlerle bir araya geldim. Merak ettikleri ne varsa sordular, ben de yanıtladım. Evet, değişim senin elinde genç arkadaşım. Bu ülkeye zenginliği, özgürlüğü ve yaşama sevincini en çok da senin için geri getireceğim" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile beraber gençlerle bir araya geldiği "Değişim Senin Elinde" programıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda gençlere şöyle seslendi:

"Dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile beraber gençlerle bir araya geldim. Merak ettikleri ne varsa sordular, ben de yanıtladım. Evet, değişim senin elinde genç arkadaşım. Bu ülkeye zenginliği, özgürlüğü ve yaşama sevincini en çok da senin için geri getireceğim."

Kaynak: ANKA / Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Tunç Soyer Güncel Haberler

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