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Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ Elebaşı Gülen'in Ölümü Üzerine Sert Mesaj

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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Gülen'in devlete verdiği zarara dikkat çekerek, 'Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş' dedi.

(ANKARA) - Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine yaptığı paylaşımda, "Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş. Eminim üzüntün derindir. Sen, neler istedi de vermedin ki? Devletin kılcal damarlarına varıncaya kadar tüm kurumlarına yerleşmelerinde emeğin ve desteğin hiç az değil" dedi.

Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş. Eminim üzüntün derindir. Sen, neler istedi de vermedin ki? Devletin kılcal damarlarına varıncaya kadar tüm kurumlarına yerleşmelerinde emeğin ve desteğin hiç az değil... Çok yalvardın; "Bitsin bu hasret" diyerek! Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı! Ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle, bağımsız yargı'nın önünde... Ülkemize, gençlerimize, anne babalara verdiği acıları, açtığı derin yaraları vatanperver mücadele ile kapatacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Sosyal Medya Politika Güncel Hukuk Dünya Medya

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