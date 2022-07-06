Kılıçdaroğlu'ndan Doktor Karakaya'nın Öldürülmesine Tepki: 'Erdoğan Gör Yarattığın İklimi, Utan Utan! 'Giderlerse Gitsinler' Demenizin Bedelidir Bu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, olaya ilişkin bir haberi alıntıladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline 'giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek"

ANKA / Güncel