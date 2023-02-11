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Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle yardımda bulunan ülkelerin devlet başkanlarına teşekkür mektubu

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Kılıçdaroğlu'ndan deprem nedeniyle yardımda bulunan ülkelerin devlet başkanlarına teşekkür mektubu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür mektubu gönderdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye'ye yardım gönderen ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür mektubu gönderdi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, şu ana kadar destek gönderen ve göndermesi beklenen 79 ülkenin Türkiye'deki temsilciliklerine mektup göndererek, şükranlarını iletti.

Kılıçdaroğlu, mektubunda "Uluslararası toplumun desteğiyle Türkiye yaralarını daha hızlı saracaktır. Bu vesileyle hükümetinize ve halkınıza samimi takdir duygularımı ve teşekkürlerimi iletmek isterim." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

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