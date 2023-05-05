Kılıçdaroğlu'ndan 'Dark Web' Açıklaması: 'Ses ve Görüntüleri Değiştirerek Olumsuz Propaganda Yapabilirler.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘dark web’ konusunda yaptığı açıklama üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un “Neyin önünü almaya çalışıyor, biliyoruz” sözlerine ilişkin, "Neyin önünü almaya çalışıyormuşuz? Bildiğini açıklasın. Niye açıklamıyor? Bu yönde bir bilgi geldi. Doğrulattık bazı kanallardan. Dark web... Bunlar, ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda yapabilirler. Benim bir konuşmamı veya bir görüntümü alarak bir şekliyle karalamak istiyorlar. Bu bilgi geldiğinde biz, önce bu bilgiyi araştırdık. Bu bilgi doğru. Yurt dışından ciddi bazı hackerlerle sözleşme yapıldı ve onlara Bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı yönünde de bilgiler geldi" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bunun hemen, sahte olduğunu bir saat içinde saptayacak programlar da var. Bu konuda da önlem aldık. Çıktığı anda hemen onun sahte olduğunu ortaya koyacağız. Acı olanı şu; Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin düştükleri acizlik. Ya insanda biraz utanma olur ya. En azından rakip er meydanına çıkarken eşit koşullarda çıkarlar. Devletin bütün gücünü arkana almışsın, onun üzerinden karalama kampanyası başlatarak ‘Efendim acaba Kılıçdaroğlu’nu nasıl yeneriz’… Yenemezsin kardeşim" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'dark web' konusunda yaptığı açıklama üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un "Neyin önünü almaya çalışıyor, biliyoruz" sözlerine ilişkin, "Neyin önünü almaya çalışıyormuşuz? Bildiğini açıklasın. Niye açıklamıyor? Bu yönde bir bilgi geldi. Doğrulattık bazı kanallardan. Dark web... Bunlar, ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda yapabilirler. Benim bir konuşmamı veya bir görüntümü alarak bir şekliyle karalamak istiyorlar. Bu bilgi geldiğinde biz, önce bu bilgiyi araştırdık. Bu bilgi doğru. Yurt dışından ciddi bazı hackerlerle sözleşme yapıldı ve onlara Bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı yönünde de bilgiler geldi" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bunun hemen, sahte olduğunu bir saat içinde saptayacak programlar da var. Bu konuda da önlem aldık. Çıktığı anda hemen onun sahte olduğunu ortaya koyacağız. Acı olanı şu; Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin düştükleri acizlik. ya insanda biraz utanma olur ya. En azından rakip er meydanına çıkarken eşit koşullarda çıkarlar. Devletin bütün gücünü arkana almışsın, onun üzerinden karalama kampanyası başlatarak 'Efendim acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl yeneriz'… Yenemezsin kardeşim" diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam KRT TV'de katıldığı canlı yayında KRT TV Ankara Haber Temsilcisi Selen Yalaz ile KRT programcısı ve gazeteci Yavuz Oğhan'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, miting çalışmalarına ilişkin, "Sabah erken çıkıyoruz. Her gün iki il, bazen üç oluyor. Çalışıyoruz, sonra Ankara'ya dönüyoruz. Üstüne yayınlar oluyor, mülakatlar oluyor. Sağ olsun, bazı gazeteler yazılı gönderiyor soruları. Biz, onlara gecenin ilerleyen saatlerinde de bir şeyler hazırlayıp göndermeye çalışıyoruz. Sonuçta hayat böyle devam ediyor" dedi.

Yoğun miting programlarına karşı ses tellerini nasıl koruduğu sorulan Kılıçdaroğlu, "Vallahi bir sürü sıcak su, zencefilli, ballı vesaire… Onlarla idare ediyoruz. Fena değil ama" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"'BİR DEĞİŞİM OLSUN, DEĞİŞİMİ GÖRELİM' DİYE SESLENDİRİYORLAR ÖZEL TOPLANTILARDA: (Nasıl bir atmosfer var miting meydanlarında?) Aslında bir değişim arzusu var. Bunu toplumun her kesiminde görüyorsunuz. Bu değişim arzusunu sandığa yansıtmak ve oradan sonuç almak gerekiyor. Doğal olarak kararsızlar da var. Uzun yıllardır AK Parti'ye bağlı olup, onlara oy veren ve kendisiyle biraz AK Parti ile aidiyet duygusu oluşturan kesimler de var. Ama şikayet de ediyorlar. Hayatı, sıkıntıları, işsizliği, mutfaktaki yangını görüyorlar. Onlar da 'Artık yeter, 22 yıl oldu. Bir değişim olsun, değişimi görelim' diye seslendiriyorlar özel toplantılarda. Yüz yüze yaptığımız görüşmelerde dillendiriyorlar. Bir değişime ihtiyacımız var. Her yaş grubunda bu değişim duygusunu hissediyorsunuz.

TİRAJLARI ŞİŞİREREK YÜKSEK GÖSTERİYORLAR, BASIN İLAN KURUMU ARACILIĞIYLA DA DEVLETİ SOYUYORLAR: Değişik meslek grupları da aynı şeyi söylüyorlar, çiftçisinden sanayicisine kadar. Tabii herkes kendi penceresinden bakıyor. Örneğin esnaf, 'Sattığım malın yenisi alıp yerine koyamıyorum' diyor, 'Çünkü malı sattıktan sonra aynı ürünü almaya kalktığımda zamlı oluyor, dolayısıyla onu alamıyorum'. Banka borçları var, ödemekte zorlanıyorlar. Kiraları ödemekte zorlanıyorlar. Çiftçiye bakarsanız zaten durumu pek parlak değil. Maliyeti bile kurtarmıyor. Mazotundan, gübresinden tutun, belirlenen fiyatların yetersizliği… Onlar da oradan şikayet ediyor. Şöyle özetlemek lazım; şikayet etmeyen hemen hemen hiçbir kesim yok. Sadece sarayda oturup 4-5 yerden maaş alanlar, bunların durumu gayet iyi. Dış politika ile ilgili bir makale bile okumamış kişilerin büyükelçi olarak atandığını görüyorsunuz. Onların da keyfi yerinde. Havuz medyası var. Onların da keyfi yerinde, kamu bankalarından olağanüstü kaynak aktarılıyor. Tirajları şişirerek yüksek gösteriyorlar, Basın İlan Kurumu aracılığıyla da devleti soyuyorlar.

BEŞLİ ÇETELERİ ZATEN SORMAYIN, ONLARIN DA KEYFİ YERİNDE: Uyuşturucu baronları var. Türkiye, onlar için cennet gibi bir ülke. Gelip Türkiye'de hesaplaşıyorlar. Birbirlerini vuruyorlar, öldürüyorlar. Sınırlar zaten yol geçen hanına dönmüş. İstediği kadar uyuşturucuyu getirip Türkiye'de pazarlayabiliyor. Gencecik çocuklarımız uyuşturucu bataklığında. Beşli Çeteleri zaten sormayın, onların da keyfi yerinde. Toplasanız bunların sayısı 5-6 bini geçmez. Ama öbür tarafta 80 milyon insan, bir şekliyle huzursuz.

'ASGARİ ÜCRETİ YETERİ KADAR ARTIRMAYIN' DİYEN DIŞ GÜÇLER Mİ: (AKP iktidarının 'Dış güçler' söylemine ilişkin soru üzerine) Bu dilin hiçbir etkisi yok. 'Asgari ücreti yeteri kadar artırmayın' diyen dış güçler mi? Niye dış güçler bunu yapsın? Çok saçma bir şey. Her ülke elbette ki dünyada belli bir rekabet içindedir. Bu da gayet doğaldır. Siz kendinizi dış güçlere teslim ettiyseniz o ayrı bir şey. Her ülke büyümek, kalkınmak ister; kültürüyle, sanatıyla dünyada söz sahibi olmak ister. Üretimiyle, üretim gücüyle, teknolojisiyle söz sahibi olmak ister. Üniversiteleri bilgi üreten bir ülke haline gelmek ister. Siz bütün bunların hepsini yapmıyorsunuz, memleketi perişan etmişsiniz, milleti kuru soğana mahkum etmişsiniz; 'Dış güçler'...

ÇAY FİYATINI MALİYETİN ALTINDA BELİRLİYORSAN O ZAMAN SEN, DIŞ GÜÇLERE TESLİM OLMUŞSUN DEMEKTİR: Dış güçler mi diyor, 'Bu vatandaşı kuru soğana mahküm edin?' Dış güçler mi diyor, 'Memur maaşlarını düşük tutun?' Dış güçler mi sizi tahrik ve teşvik ediyor, 'Enflasyonu yüksek tutun' diye? Dış güçler mi diyor, 'Efendim, dolar kuru şöyle olsun'… Birden fazla dolar kuru çıktı. Merkez Bankası'nın ayrı, Kapalı Çarşı'nın ayrı, bankaların ayrı. Bunu dış güçler mi söylüyor? Yönetemiyorlar. Zaten bir yönetim kendi beceriksizliğini bir başka gücün veya organın üzerine atmaya başlarsa bilin ki artık yönetemiyor, suçlu arıyor. 'Ben suçlu değilim, bu suçlu.' Sen yönetiyorsun. O zaman sen yönetmiyorsun, yönetemiyorsun. Başkaları yönetiyor o zaman. Bunun da sorgulanması lazım. Bu sorgulamanın radyolar, gazetelerde, televizyonlarda konuşulması, eleştirilmesi lazım. Ama genelde bunların üzerinde fazla durulmuyor. Ben, sıradan vatandaşların, 'Dış güçler Türkiye'yi bu hale getirdi', buna inandıklarını sanmıyorum. Ama şu önemli tabii; Türkiye'nin güçlü olması, gücünü koruması, pekiştirmesi ve büyütmesi hepimizin ortak arzusu. Her birimiz kendi ülkemizin büyümesini, kalkınmasını isteriz. Dış güçler mi diyor, 'Çay fiyatını şöyle yap?' Hayır, sen yapıyorsun. Dış güçlerin söylediği şekilde çay fiyatını maliyetin altında belirliyorsan o zaman sen, dış güçlere teslim olmuşsun demektir. O zaman niye suçluyorsun?

BUNLAR SES VE GÖRÜNTÜLERİ DEĞİŞTİREREK OLUMSUZ PROPAGANDA YAPABİLİRLER: (Dark web konusunda açıklaması üzerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 'Neyin önünü almaya çalışıyor, biliyoruz' söylemi üzerine yöneltilen soruya) 'Neyin önünü almaya çalışıyor, biliyoruz.' Neyin önünü almaya çalışıyormuşuz? Bildiğini açıklasın. Niye açıklamıyor? Bu yönde bir bilgi geldi. Ama biz, her gelen bilgiyi hemen kullanmıyoruz tabii. Doğrulatmamız lazım. Doğrulattık bazı kanallardan. Yurt dışında dark web dediğimiz, yani ona ne diyorlar; sahte hesap, sahtekarlık. Bunlar, ses ve görüntüleri değiştirerek olumsuz propaganda yapabilirler. Benim bir konuşmamı veya bir görüntümü alarak bir şekliyle karalamak istiyorlar. Bu bilgi geldiğinde biz, önce bu bilgiyi araştırdık. Bu bilgi doğru. Yurt dışından ciddi bazı hackerlerle sözleşme yapıldı ve onlara Bitcoin üzerinden ödeme yapıldığı yönünde de bilgiler geldi.

ULUSLARARASI CASUS ŞEBEKELERİNİN TUZAĞINA DÜŞMÜŞ DURUMDALAR: Şu anda bunu yapanlar, uluslararası casus şebekelerinin tuzağına düşmüş durumdalar. Onlar bütün bunları biliyorlar zaten. Giden paraların ne olduğunu… Bitcoin'i uluslararası kuruluşlar bulamaz mı? Devletler bulurlar. İzi sürdüğünüz andan itibaren yakalarsınız. Bunu yapıyorlar. Buradan karalama kampanyasıyla, yalanlarla, iftiralarla beni suçlamak istiyorlar. Ben de bunu açıkladım. Şimdi paniğe kapıldılar; 'Biz bunu biliyoruz, neyi önlemeye çalıştığını'. Biliyorsan açıkla. Niye açıklamıyorsun?

DEVLETİN POLİSİ DE VAR YANIMDA: (Somut delil olarak ne var) Ben, M.I.T.'den çıktıktan sonra Boston'da, kara yoluyla önce New York'a, Manhattan'da önce şu meşhur gökdelenin fotoğrafını çekip, orada küçük bir video çekmiştim, oradan da Washington'a geçmiştim. O yol tabii 8 saat sürüyor. O yol üzerinden bir şeyler yapmaya, kurgular yapmaya, ses kayıtları, görüntüler üzerinden bir şeyler üretmeye çalışıyorlar diye bir bilgi geldi. Niye bunu yapıyorlar? Ben, gayet açık söylüyorum. Kaldı ki benim arabamda devletin polisi de var. Ben tek başıma gitsem, 'Tek başına gitti' derler. Devletin polisi de var yanımda. Başkaları da var yanımda. İktidarı kaybedeceklerini biliyorlar. İftira ve yalanlarla acaba bu seçimi nasıl kazabiliriz, bunun arayışı içindeler. İletişim Başkanlığı, bir iletişim başkanlığı olmaktan çıkmış. Normalde İletişim Başkanlığı'nın halkı doğru bilgilendirmesi lazım, TRT gibi. TRT de malum. Bu tablo, onların panik içinde olduklarını gösteriyor. Ellerinde bilgi. Açıklayın kardeşim. Ne bilginiz varsa açıklayın. Biz açık, şeffaf insanız. Gizlimiz saklımız yok bizim. Ne gizlimiz, ne saklımız olacak bizim? Evimizin mutfağını bile açtık.

BUNUN SAHTE OLDUĞUNU BİR SAAT İÇİNDE SAPTAYACAK PROGRAMLAR DA VAR: (Önlemeye ilişkin bir çalışma var mı?) Çıksın bir bakalım. Daha çıkmadı. Bunun hemen, sahte olduğunu bir saat içinde saptayacak programlar da var. Bu konuda da önlem aldık. Çıktığı anda hemen onun sahte olduğunu ortaya koyacağız. Acı olanı şu; Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetenlerin düştükleri acizlik. ya insanda biraz utanma olur ya. En azından rakip er meydanına çıkarken eşit koşullarda çıkarlar. Devletin bütün gücünü arkana almışsın, onun üzerinden karalama kampanyası başlatarak 'Efendim acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl yeneriz'… Yenemezsin kardeşim. Ahlaklı olursan gel yanıma. Oturursun, tartışırsın, mesele biter.

HALA YÜREKLİ, NAMUSLU, LİYAKAT EHLİ KAMU BÜROKRATI GÖREVİNİN BAŞINDA: Bu devlette hala devletini seven, saygı duyan namuslu bürokratlar var. O namuslu bürokratlar, bu seçimin de sağlık bir zeminde yapılmasını istiyorlar. İftirayla, karalama kampanyalarıyla, bel altı vuruşlarla bunun yanlış olduğunu biliyorlar ve 'Bu, doğru değil' diyorlar. Her şeyden önemlisi, devletin içindeki organlar hala tümüyle bozulmuş değil. Hala yürekli, namuslu, liyakat ehli kamu bürokratı görevinin başında.

BEN İKTİDARIM, SANKİ O MUHALEFET: (Seçim sonuçları ne olur?) İlk turda bitecek. Seçimler bunu gösteriyor. Az önce konuşmaya başlarken de söylemiştim zaten. Bir değişim talebi dipten geliyor. 'Yeter artık' diyorlar. '22 yıl, tamam kardeşim. Çekil, yeni bir yönetim gelsin. Bir de bakalım nasıl olacak? Sen yönettin, bizi buraya getirdin, sonra muhtaç hale getirdin. Soğana muhtaç hale getirdin. Ciddi sorun var. Yeni insanlar da diyorlar ki biz, Türkiye'yi buradan çıkaracağız. E getirelim, bakalım; çıkaracak mı, çıkarmayacak mı?' Çıkaracağız. Daha iyi koşulları getireceğiz Türkiye'ye. Türkiye'yi hızla büyüteceğiz. Ekonomik bunalımdan Türkiye'yi çıkaracağız. Çok kararlıyız. Bizim altı siyasi parti, 2 bin 400 maddelik hükümet programı hazırladık. Cumhur İttifakı'nın var mı? Yok. Ne yapacaklar? O da yok. Benim söylediğimi o da tekrar ediyor. 'Mülakat kalkacak', o da diyor 'Mülakat kalkacak'. ya yap. Niye yapmıyorsun? 'Fındık, 4 dolar karşılığı olacak' dedim. 'Bugüne kadar niye yapmadın' diyor. Ben iktidarım, sanki o muhalefet. Artık yönetemiyorlar. O nedenle değişimin hızla gerçekleşmesi, ilk turda bitmesi ve Türkiye'nin rahat bir nefes alması gerekiyor.

DÜŞÜNDÜĞÜMDEN ÇOK DAHA FAZLA BİR İLGİ OLDU: (Van'da bu kadar ilgi bekliyor muydunuz?) Doğrusunu isterseniz beklemiyordum. Düşündüğümden çok daha fazla bir ilgi oldu. Orada beni heyecanlandıran, gençlerin fazlalığıydı. Alandaki gençler ki bunların büyük bir kısmı işsiz. Dolayısıyla büyük bir kısmı yine Van'ın büyümesini, kalkınmasını isteyenler, var olan sorunların çözümünü isteyenler, demokrasi isteyenler, demokrasi talebi… Kayyum atandıktan sonra 306 işçinin işine son verilmiş. Bu işçiler, çığ geldiğinde de gönüllü olarak gidip çığın yol açtığı felaketi önlemek için de çaba harcadılar. İnsanın ekmeğiyle oynanmaz.

BU YÖNETİMİN ÖMRÜ DOLDU, DEĞİŞMESİ LAZIM: (İkinci tur ihtimali görüyor musunuz?) Gençlerin bu işi ikinci tura bırakmaması lazım. Çünkü 5 milyon 300 bin genç, ilk defa sandığa gidip oy kullanacak. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan gençler. Biz hepimiz eski oylarımızı kullandığımızda, yeni gelen 5 milyon 300 bin genç demokrasiden yana oy kullandığında Türkiye'nin kaderi değişiyor. Gençlerin tarih yazacağı bir ortam var. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla yolcu etmiş oluyorlar. Bu yönetimin ömrü doldu, değişmesi lazım.

NEDEN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN İSİMLERİNİ SAYMIYORSUNUZ? TERÖR ÖRGÜTÜ, KENDİ ADININ DUYULMASI İÇİN DE ZATEN TERÖR YAPAR: Bir şey daha… 'Efendim neden terör örgütlerinin isimlerini saymıyorsunuz?' Şimdi, terör örgütü, kendi adının duyulması için de zaten terör yapar. Yahu sen onun adını andığın zaman zaten onun propagandasını yapmış oluyorsun. Bizde bir devlet geleneği var; açın Genelkurmay'ın internet sitesine bakın, terör örgütünün adını yazmaz. Milli Savunma Bakanlığı yapmaz bunu. ya hu biz de düşünüyoruz. Devletimiz ne diyorsa biz de onu diyelim. 'Hayır.' Onlar diyor ki 'İlla onun propagandasını yap'. Hayır, yapmıyoruz efendim.

BİZİM KAZANMAMIZI DARBE OLARAK TANIMLAMAK, ASLINDA DEMOKRASİYE İNANMAMAK DEMEKTİR: Bizim kazanmamızı darbe olarak tanımlamak, aslında demokrasiye inanmamak demektir. ya hu arkadaş, seçim tarihini belirleyen sen, Meclis'i fesheden sen, kararı alan sen, vatandaşın önüne sandıkları koyan sen, şimdi diyorsun ki 'Benim adım çıkmazsa bu bir darbedir'. Yani 'Ben halka güvenmiyorum'. Demokrasiye inançsızlığın bir sonucu aslında bu. Devleti tek kişinin yönettiğinin somut bir örneği. 'Ben karar veririm. Sandığı koydum; ben çıkarsam olur, ben çıkmazsan bu bir darbedir.' Bu anlayış, bildiğimiz, tarihteki diktatörlerin anlayışıdır. Ne olursa olsun ben bunu bir tarafa bırakıyorum. Onların da zaten demokrasiye inanmadıklarını biliyorum.

SANDIKLARIN YÜZDE 99,9'UNDA TEMSİLCİ BULUNDURUYORUZ: Yargıyı kontrol altına aldıklarını da biliyorum. YSK'ya güvenmiyoruz, TRT'ye güvenmiyoruz, Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz. O zaman biz, kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Tam 1,5 yıldır sandıkların güvenliği için çalışıyoruz. Sandık sayısı belli değildi ama geçen seçimdeki sandık sayısını esas alarak bir çalışma yaptık. Sonra sandık sonuçları, sayılar belli olduktan sonra çalışmayı güncelleştirdik. Arkadan deprem oldu. Deprem sonrası bir çalışma daha yapmak zorunda kaldık. Orada hayatını kaybedenler oldu, bulundukları yerin dışına çıkanlar oldu. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar, sandıkların yüzde 99,9'unda temsilci bulunduruyoruz. Var yani. Bu olay sadece temsilci görevlendirmekle değil, onlara tek tek gönüllü gençlerden oluşan bir ekibimiz var. Onlar tek tek telefon ediyorlar. İl, ilçe başkanlarının bize gönderdikleri listelerde adı ve soyadı var. Soru şu; 'Siz hangi sandıkta görevlisiniz?' Doğru yanıt veriyorsa artı koyuyoruz; 'Tamam, bu biliyor, orada'. 'Hayır bilmiyorum' diyorsa eksi koyuyoruz ve değiştiriyoruz. Ayrıca bunların tamamı eğitildi. Bu konuda örgütleri iyi eğittik. Herkes görevinin başında olacak. Bu sadece CHP'nin. Bizim dışımızda beş parti daha var.

YSK ÜYELERİ YENİDEN SEÇİLDİ VE ONLARI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ: Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde bir ara Anadolu Ajansı ve YSK, verileri açıklamadı. Durdu. Tam yargının yüz karası bir olaydır bu. Bu YSK üyeleri yeniden seçildi ve onları yakından takip ediyoruz. Görevlerini yaparlarsa başımızın üzerinde yerleri var. Ama saraydan gelen talimata göre görev yapmaya kalkarlarsa, zamanında açıklamazlarsa, 'acaba biz, sarayı nasıl kazanmış gibi gösteririz' diye bir çaba içine girerlerse onlara da gerekli cevabı vereceğiz. Biz ve ittifakı oluşturan bütün partiler bu konuda hassasız.

BÜTÜN PARTİ ÖRGÜTLERİMİZ, BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZ, SEÇİM GECESİ GALİP GELDİĞİMİZDE KİMSE SOKAĞA ÇIKMASIN. SEVİNÇ GÖSTERİSİ YAPMASINLAR: Bütün parti örgütlerimiz, bütün vatandaşlarımız, seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterisi yapmasınlar. Herkes evinde otursun. Ertesi sabah nasıl olsa rakamlar netleşecek ve ondan sonra YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak. Çünkü sevinç gösterileriyle dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, provokasyona gelinebilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortamı yaratmak zorundayız.

SEÇİMLERİ İPTAL ETMEYİ DENEDİLER. O YOLUN ÇIKAR YOL OLMADIĞINI GÖRDÜLER: Seçimleri iptal etmeyi denediler. O yolun çıkar yol olmadığını gördüler. Ben, Ankara'da olacağım. Ayrıca burada bir şey daha var. Metropollerin tamamında gönüllü avukatlar okullarda görev yapacaklar. Herhangi bir sorun çıktığı zaman, bizim sandık görevlisi haber verdiği zaman gelecek, hukukun gereğini yapacak.

EN SON DURULMASI GEREKEN KONU BAKANLIKLAR. ÖNCE BÜROKRASİ ÜZERİNDE DURMAMIZ LAZIM: Her partiye bir bakanlık… Sonra alınan oylara göre bakanlık sayıları belirlenecek. Bakanlıklar üzerinde duruluyor. Aslında en son durulması gereken konu bakanlıklar. Önce bürokrasi üzerinde durmamız lazım. Bürokratlar, önce bakanlığın durumuyla ilgili brifing verecekler. Çünkü bunların bir kısmı istifa etmiş sayılacaklar. Düzgün insanlar kalacak yine. Liyakat sahibiyse görevine devam edecek."